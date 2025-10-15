Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя

Про це в ефірі Еспресо сказала кореспондентка Тетяна Висоцька.

"Для України важлива предметна військова допомога - зокрема, надання систем протиповітряної оборони та ракет до них. У цьому контексті сьогодні обговорюється ініціатива PURL - пріоритетний список військових потреб України, що передбачає закупівлю американської зброї для України європейськими партнерами та Канадою", - зауважила Висоцька.

Кореспондентка нагадала, що наразі до ініціативи PURL входять сім держав: Німеччина, Канада, Нідерланди, Словенія, Данія, Норвегія та Швеція.

"Сьогодні міністр оборони Фінляндії заявив, що їхня країна долучається до цієї ініціативи. Також міністерка оборони Литви повідомила, що Литва приєднується до PURL", - зазначила Висоцька.