Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя
Україна потребує предметної військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони та ракет до них. У цьому контексті набирає обертів ініціатива PURL - пріоритетний список військових потреб України, яку підтримують кілька європейських країн і Канада
Про це в ефірі Еспресо сказала кореспондентка Тетяна Висоцька.
"Для України важлива предметна військова допомога - зокрема, надання систем протиповітряної оборони та ракет до них. У цьому контексті сьогодні обговорюється ініціатива PURL - пріоритетний список військових потреб України, що передбачає закупівлю американської зброї для України європейськими партнерами та Канадою", - зауважила Висоцька.
Кореспондентка нагадала, що наразі до ініціативи PURL входять сім держав: Німеччина, Канада, Нідерланди, Словенія, Данія, Норвегія та Швеція.
"Сьогодні міністр оборони Фінляндії заявив, що їхня країна долучається до цієї ініціативи. Також міністерка оборони Литви повідомила, що Литва приєднується до PURL", - зазначила Висоцька.
- У вівторок, 14 жовтня, посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер повідомив, що цього тижня варто очікувати оголошень щодо нових угод у рамках ініціативи PURL.
