Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя

Оксана Ліховід
15 жовтня, 2025 середа
11:28
оборона та безпека Американська зброя для України

Україна потребує предметної військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони та ракет до них. У цьому контексті набирає обертів ініціатива PURL - пріоритетний список військових потреб України, яку підтримують кілька європейських країн і Канада

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказала кореспондентка Тетяна Висоцька.

"Для України важлива предметна військова допомога - зокрема, надання систем протиповітряної оборони та ракет до них. У цьому контексті сьогодні обговорюється ініціатива PURL - пріоритетний список військових потреб України, що передбачає закупівлю американської зброї для України європейськими партнерами та Канадою", - зауважила Висоцька. 

Кореспондентка нагадала, що наразі до ініціативи PURL входять сім держав: Німеччина, Канада, Нідерланди, Словенія, Данія, Норвегія та Швеція.

"Сьогодні міністр оборони Фінляндії заявив, що їхня країна долучається до цієї ініціативи. Також міністерка оборони Литви повідомила, що Литва приєднується до PURL", - зазначила Висоцька. 

  • У вівторок, 14 жовтня, посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер повідомив, що цього тижня варто очікувати оголошень щодо нових угод у рамках ініціативи PURL.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 жовтня
13:01
Ексклюзив
співробітники ТЦК перевіряють документи під час патрулювання, Харків
Ситуацію з мобілізацією все ще можна виправити, - ветеран російсько-української війни Симороз
12:57
Ексклюзив
Ігор Лапін
Окупанти фактично взяли Покровськ у вогневе кільце, - офіцер ЗСУ Лапін
12:49
Погода з Наталкою Діденко
Без дощів і без снігу: Наталка Діденко розповіла про погоду 16-17 жовтня
12:22
Ексклюзив
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про позбавлення громадянства Труханова
12:09
Оновлено
Сергій Лисак
Зеленський призначив очільника Дніпропетровської ОВА Лисака керівником новоствореної ВА Одеси
12:00
OPINION
Російська глибинка: може бути погано, але має бути тихо
11:55
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За минулу добу на фронті відбулося 182 бої, найбільше - на Покровському напрямку
11:36
Партнерський матеріал
Практика студентів и на виробництві “Миронівська птахофабрика”.
Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам
11:26
атака на Львів
Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
11:13
Аналітика
FPV-дрони для Сил оборони
Як "капіталізувати" нашу "дронову революцію" в міжнародних проєктах
10:50
Огляд
ZUS
Як з жовтня змінились умови доступу українців до медицини у Польщі та коли ZUS почне перевірки економічної активності іноземців
10:09
Китайські авіалінії, China Airlines
У Китаї розкритикували ідею Трампа заборонити польоти над Росією
10:03
Оновлено
Дніпропетровська область
Нічна атака 15 жовтня: на Дніпровщині постраждав хлопець, у Чернігові влучання
10:00
OPINION
Про позбавлення громадянства Труханова
09:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українська формула миру – менше переговорів, більше зброї, НАТО шукає способи залатати діри своє вразливої ППО. Акценти світових ЗМІ 15 жовтня
09:49
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштує долар і євро
08:51
ППО
За ніч ППО знешкодила 86 зі 113 російських дронів
08:17
Скотт Бессент і Юлія Свириденко
Свириденко і Бессент зустрілись у Вашингтоні: США готові посилювати тиск на Росію
08:00
OPINION
Трамп на куражі
07:45
ЗСУ
За добу війни в Україні РФ втратила 3 танки, 43 артсистеми та 1070 військових
07:23
FPV-дрон
Велика Британія передала Україні понад 85 тис. дронів за останні 6 місяців
06:55
саміт Трампа і Путіна на Алясці
НАТО готує нові правила, які дозволять збивати російські літаки, - The Telegraph
2025, вiвторок
14 жовтня
23:51
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
23:37
Юлія Свириденко
Свириденко зустрілась у Вашингтоні з комісаром ЄС з питань економіки Домбровскісом: що обговорювали
23:02
Дональд Трамп
"Усі 20 заручників повернулися": Трамп оголосив про початок другого етапу щодо врегулювання у секторі Гази
22:56
Оновлено
без світла, свічка блекаут
У кількох районах Києва виникли перебої зі світлом, в п'яти областях діють аварійні відключення
22:36
Дональд Трамп
У нас багато "Томагавків": Трамп повторив, що Путін мав виграти війну за тиждень, однак він входить у четвертий рік
22:19
Збірна України з шахів
Україна здобула золото командного чемпіонату Європи з шахів
22:13
Ексклюзив
Tomahawk
Путіну є через що перейматися: Селезньов про можливість появи Tomahawk в України
21:53
Ексклюзив
Іван Плачков
Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков
21:08
Сходинки та виступи скульптури зробили її меккою скейтбордингу в 1990-х роках
У Сан-Франциско хочуть знищити один із головних символів міста
20:50
Професор Микола Пасічний
Вартість 350 ракет "Фламінго" або 900 дронів "Лютий": експерт про втрати державного бюджету від нелегального ринку електронних сигарет
20:24
Володимир Зеленський
"Є чітке бачення того, як кроки Америки можуть наблизити завершення війни": Зеленський розповів про деталі майбутньої зустрічі з Трампом
20:16
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
"Я розчарую тих, хто сподівається, що настала епоха миру": Романюк про перемир'я в Газі
20:13
Ексклюзив
"Фактично всі, хто взаємодіяв з нами чи з "Гаюном", перебувають під загрозою арешту": що розповідають про "тихий" терор білоруські правозахисники
20:04
Поліція Бидгоща. Фото з відкритих джерел
У Польщі за поширення у соцмережах дитячої порнографії затримали чоловіка: на нього до поліції Києва заявили батьки двох 11-річних дівчат
20:02
OPINION
Дуров і Маск підміняють свободу маніпуляцією
19:59
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Спецслужби РФ можуть використовувати Лукашенка як елемент дезінформації, - політолог Буряченко
19:47
Оновлено
Білорусь
У Білорусі відбуваються масові арешти людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн". У МЗС України відреагували
19:45
Огляд
Реформатор Генштабу: хто такий новий заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський
Більше новин
Про нас

