Флориду накрив потужний ураган "Хелен"

Про це повідомляє The New York Times та CNN.

Цей ураган став найсильнішим із тих, що колись накривали регіон Біг-Бенд. Він приніс із собою вітер, швидкість якого сягала 140 миль на годину (близько 225 км/год).

Шторм 4-ї категорії вже спричинив масштабні відключення електроенергії та повені.

Зокрема, вранці у п'ятницю понад 1,1 мільйона клієнтів були знеструмлені по всій Флориді. Ще 121 тис. клієнтів знеструмлені в Джорджії, Північній і Південній Кароліні. Прогнозують, що через значні пошкодження електромережі відновлення може тривати декілька днів або навіть тижнів.

Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс попросив жителів залишатися вдома і не виїжджати на дороги, оскільки потужний штормовий сплеск затоплює вулиці та створює небезпечні умови.

"Ми бачимо не тільки те, що ураган вийшов на берег тут, на півночі Флориди, але й те, що вода піднімається в деяких частинах Флориди на південь від району Біг-Бенд", - сказав ДеСантіс.

Він також повідомив, що одна людина загинула після того, як дорожній знак упав і врізався в автомобіль, що їхав міжштатною автомагістраллю № 4 – неподалік міста Ібор-Сіті.

Окрім того, в Аламо (штат Джорджія) двоє людей загинули після того, як потрапили в торнадо, спричинене ураганом "Хелен", повідомив CNN мер.