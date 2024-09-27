Флориду накрив потужний ураган "Хелен"
Потужний Ураган "Хелен" накрив узбережжя штату Флорида в Сполучених Штатах Америки. Стихія принесла не тільки сильний вітер, а й зливи
Про це повідомляє The New York Times та CNN.
Цей ураган став найсильнішим із тих, що колись накривали регіон Біг-Бенд. Він приніс із собою вітер, швидкість якого сягала 140 миль на годину (близько 225 км/год).
Шторм 4-ї категорії вже спричинив масштабні відключення електроенергії та повені.
Зокрема, вранці у п'ятницю понад 1,1 мільйона клієнтів були знеструмлені по всій Флориді. Ще 121 тис. клієнтів знеструмлені в Джорджії, Північній і Південній Кароліні. Прогнозують, що через значні пошкодження електромережі відновлення може тривати декілька днів або навіть тижнів.
Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс попросив жителів залишатися вдома і не виїжджати на дороги, оскільки потужний штормовий сплеск затоплює вулиці та створює небезпечні умови.
"Ми бачимо не тільки те, що ураган вийшов на берег тут, на півночі Флориди, але й те, що вода піднімається в деяких частинах Флориди на південь від району Біг-Бенд", - сказав ДеСантіс.
Він також повідомив, що одна людина загинула після того, як дорожній знак упав і врізався в автомобіль, що їхав міжштатною автомагістраллю № 4 – неподалік міста Ібор-Сіті.
Окрім того, в Аламо (штат Джорджія) двоє людей загинули після того, як потрапили в торнадо, спричинене ураганом "Хелен", повідомив CNN мер.
- Шторм "Борис" дійшов до Італії. У декількох провінціях оголосили надзвичайний стан.
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