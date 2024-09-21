Шторм "Борис" дійшов до Італії: у декількох провінціях оголосили надзвичайний стан

Про це повідомляє ANSA.

Заходи стосуються наступних провінцій: Реджо-Емілія, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форлі-Чезена та Ріміні (всі в Емілії-Романьї), а також регіону Марке.

Також уряд виділив 20 мільйонів євро для першочергових заходів:

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"Разом з надзвичайним станом, який триватиме 12 місяців, уряд виділив 20 мільйонів євро для проведення першочергових невідкладних заходів, рятувальних робіт та надання допомоги населенню, а також для відновлення функціонування служб та інфраструктури", - заявив міністр цивільного захисту Італії Нелло Мусумечі.

Вчені стверджують, що кліматична криза посилює екстремальні погодні явища, такі як спека, посухи, сильні шторми та повені. Головною причиною є спалювання викопного палива, що призводить до викидів парникових газів.

15 вересня у BBC повідомляли, що унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії, під час рятувальних робіт, загинув пожежник, у Польщі 1 людина потонула, у Румунії 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.

У Польщі, Чехії та Австрії залізничні оператори країн тимчасово скасували низку рейсів до України. Причиною стали повені, що накрили Центральну Європу.

16 вересня в Укрзалізниці оголосили про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.

Цього ж дня Марек Сієрант, польський експерт і журналіст, зазначив, що в деяких місцях на території Польщі випало стільки опадів за дві доби, що мало б бути нормою за 4-5 місяців.

Через повінь 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії додому. Дипломатичні установи обох країн працюють над розв'язанням проблеми.

19 вересня в угорському Будапешті Дунай вийшов із берегів та почав затоплювати вулиці. В місті очікують, що пік повені буде ввечері 21 вересня.

Того ж дня повідомлялось, через повінь на півночі Італії з власних будинків евакуювали близько однієї тисячі людей. Водночас двох громадян вважають зниклими безвісти.

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Вроцлаві з премʼєр-міністрами Польщі, Словаччини, Австрії та Чехії заявила, що Європейський Союз надасть доступ до €10 млрд з Фонду згуртованості державам Центрально-Східної Європи, які постраждали від повеней.

У суботу, 21 вересня, голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабєц заявив, що повені, які охопили південний захід країни, поставили під загрозу понад 2 млн людей. Наразі режим стихійного лиха діє в 749 населених пунктах.