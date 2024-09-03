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Фон дер Ляєн: Кремль намагається розбурхувати старі конфлікти на Західних Балканах

Ольга Бабишена
3 вересня, 2024 вiвторок
02:57
Світ Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

На думку президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Росія, попри те, що країни Західних Балкан обрали європейський шлях розвитку, намагається розбурхувати старі конфлікти у регіоні

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Про це вона заявила під час виступу на відкритті Безпекового форуму в місті Блед у Словенії, передає Укрінформ

Президентка Єврокомісії нагадала, що історично Західні Балкани часто перебували на межі між Сходом та Заходом, між Північчю та Півднем, але нове покоління обрало курс на Європу. Втім, на її думку, чинне російське керівництво "відмовляється прийняти цю просту реальність" і живе у минулому. 

"Кремль намагається розбурхувати старі конфлікти, сіяти розбрат - всередині Західних Балкан, а також між західними Балканами та рештою Європи", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас країни регіону продовжують обирати європейський шлях, впроваджують ключові реформи та рухаються до подальшої інтеграції. За словами президентки Єврокомісії, ЄС підтримує їхні зусилля та наголошує на важливості дотримання основоположних європейських цінностей у майбутньому. 

"Наша політична воля до ще швидшої інтеграції цього регіону йде поряд із твердим переконанням, що Європейський Союз є спільнотою демократій. Будь-які компроміси з нашими демократичними принципами могли б бути фатальними для досягнення наших цілей. Як країни-члени ЄС, так і країни в регіоні Західних Балкан, поставатимуть перед жорстким вибором. Двосторонні суперечності мають знайти рішення. Інтеграція в ЄС залежатиме від урядів, яким доведеться робити важкі й часом непопулярні рішення", - підкреслила президентка Єврокомісії. 

  • Раніше фон дер Ляєн розкритикувала Угорщину та її прем'єр-міністра Віктора Орбана через перешкоджання у наданні допомоги Україні. 
Теги:
Росія
ЄС
Хорватія
Косово
Сербія
Боснія і Герцеговина
Чорногорія
Урсула фон дер Ляєн
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