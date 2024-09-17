Фон дер Ляєн представила новий склад Європейської комісії
У вівторок, 17 вересня, Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, представила новий склад ЄК
Про це повідомляє The Guardian.
У своєму виступі фон дер Ляєн наголосила на важливості гендерного балансу, зазначивши, що їй вдалося збільшити кількість жінок у складі комісії порівняно з початковими пропозиціями країн-членів. Вона призначила жінок на чотири з шести посад виконавчих віце-президентів.
Ключові ролі в новій Європейській комісії:
- Виконавчі віце-президенти:
- Тереза Рібера (Іспанія): Чистий, справедливий і конкурентний перехід
- Хенна Вірккунен (Фінляндія): Технічний суверенітет, безпека і демократія
- Стефан Сежурне (Франція): Процвітання та промислова стратегія
- Кая Каллас (Естонія): Верховний представник у закордонних справах
- Роксана Мінзату (Румунія): Люди, навички та готовність
- Раффаеле Фітто (Італія): Згуртованість та реформи
- Інші ключові посади:
- Олівер Вархелі (Угорщина): Охорона здоров'я та добробут тварин
- Магнус Бруннер (Австрія): Внутрішні справи та міграція
- Хаджа Лахбіб (Бельгія): Готовність, кризове управління, рівність
- Катерина Захар'єва (Болгарія): Стартапи, дослідження та інновації
- Дубравка Шуіца (Хорватія): Середземномор'я
- Костас Кадіс (Кіпр): Рибальство та океани
- Йозеф Сікела (Чеська Республіка): Міжнародне партнерство
- Дан Йоргенсен (Данія): Енергетика та житлово-комунальне господарство
- Апостолос Ціцікостас (Греція): Сталий транспорт і туризм
- Майкл МакГрат (Ірландія): Демократія, правосуддя та верховенство права
- Валдіс Домбровскіс (Латвія): Економіка та продуктивність, впровадження та спрощення
- Андрюс Кубілюс (Литва): Оборона та космос
- Крістоф Хансен (Люксембург): Сільське господарство та продовольство
- Гленн Мікаллеф (Мальта): Справедливість між поколіннями, молодь, культура та спорт
- Вопке Хьокстра (Нідерланди): Клімат, нульовий рівень викидів та чисте зростання
- Пьотр Серафін (Польща): Бюджет, боротьба з шахрайством, державне управління
- Марія Луїз Альбукерке (Португалія): Фінансові послуги
- Марош Шефчович (Словаччина): Торговельно-економічна безпека, міжінституційні відносини та прозорість
- Марта Кос (Словенія): Розширення
- Джессіка Росуолл (Швеція): Навколишнє середовище, стійкість водних ресурсів та конкурентоспроможна циркулярна економіка
Кандидатури мають пройти слухання в комітетах Європарламенту, а потім відбудеться голосування за затвердження всього складу комісії. Очікується, що деякі кандидати будуть затверджені без проблем, тоді як інші можуть поставати перед труднощами.
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Ексміністр економіки Франції і член Єврокомісії Тьєррі Бретон 16 вересня заявив про свою відставку з посади єврокомісара з питань внутрішньої торгівлі та послуг через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Президент Франції Емманюель Макрон назвав ім'я його наступника.
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