Фон дер Ляєн представила новий склад Європейської комісії

Про це повідомляє The Guardian.

У своєму виступі фон дер Ляєн наголосила на важливості гендерного балансу, зазначивши, що їй вдалося збільшити кількість жінок у складі комісії порівняно з початковими пропозиціями країн-членів. Вона призначила жінок на чотири з шести посад виконавчих віце-президентів.

Ключові ролі в новій Європейській комісії:

Виконавчі віце-президенти: Тереза Рібера (Іспанія): Чистий, справедливий і конкурентний перехід Хенна Вірккунен (Фінляндія): Технічний суверенітет, безпека і демократія Стефан Сежурне (Франція): Процвітання та промислова стратегія Кая Каллас (Естонія): Верховний представник у закордонних справах Роксана Мінзату (Румунія): Люди, навички та готовність Раффаеле Фітто (Італія): Згуртованість та реформи

Інші ключові посади: Олівер Вархелі (Угорщина): Охорона здоров'я та добробут тварин Магнус Бруннер (Австрія): Внутрішні справи та міграція Хаджа Лахбіб (Бельгія): Готовність, кризове управління, рівність Катерина Захар'єва (Болгарія): Стартапи, дослідження та інновації Дубравка Шуіца (Хорватія): Середземномор'я Костас Кадіс (Кіпр): Рибальство та океани Йозеф Сікела (Чеська Республіка): Міжнародне партнерство Дан Йоргенсен (Данія): Енергетика та житлово-комунальне господарство Апостолос Ціцікостас (Греція): Сталий транспорт і туризм Майкл МакГрат (Ірландія): Демократія, правосуддя та верховенство права Валдіс Домбровскіс (Латвія): Економіка та продуктивність, впровадження та спрощення Андрюс Кубілюс (Литва): Оборона та космос Крістоф Хансен (Люксембург): Сільське господарство та продовольство Гленн Мікаллеф (Мальта): Справедливість між поколіннями, молодь, культура та спорт Вопке Хьокстра (Нідерланди): Клімат, нульовий рівень викидів та чисте зростання Пьотр Серафін (Польща): Бюджет, боротьба з шахрайством, державне управління Марія Луїз Альбукерке (Португалія): Фінансові послуги Марош Шефчович (Словаччина): Торговельно-економічна безпека, міжінституційні відносини та прозорість Марта Кос (Словенія): Розширення Джессіка Росуолл (Швеція): Навколишнє середовище, стійкість водних ресурсів та конкурентоспроможна циркулярна економіка



Кандидатури мають пройти слухання в комітетах Європарламенту, а потім відбудеться голосування за затвердження всього складу комісії. Очікується, що деякі кандидати будуть затверджені без проблем, тоді як інші можуть поставати перед труднощами.