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Фон дер Ляєн представила новий склад Європейської комісії

Марія Науменко
17 вересня, 2024 вiвторок
12:05
Світ Єврокомісія

У вівторок, 17 вересня, Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, представила новий склад ЄК

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

У своєму виступі фон дер Ляєн наголосила на важливості гендерного балансу, зазначивши, що їй вдалося збільшити кількість жінок у складі комісії порівняно з початковими пропозиціями країн-членів. Вона призначила жінок на чотири з шести посад виконавчих віце-президентів.

Ключові ролі в новій Європейській комісії:

  • Виконавчі віце-президенти:
    • Тереза Рібера (Іспанія): Чистий, справедливий і конкурентний перехід
    • Хенна Вірккунен (Фінляндія): Технічний суверенітет, безпека і демократія
    • Стефан Сежурне (Франція): Процвітання та промислова стратегія
    • Кая Каллас (Естонія): Верховний представник у закордонних справах
    • Роксана Мінзату (Румунія): Люди, навички та готовність
    • Раффаеле Фітто (Італія): Згуртованість та реформи
  • Інші ключові посади:
    • Олівер Вархелі (Угорщина): Охорона здоров'я та добробут тварин
    • Магнус Бруннер (Австрія): Внутрішні справи та міграція
    • Хаджа Лахбіб (Бельгія): Готовність, кризове управління, рівність
    • Катерина Захар'єва (Болгарія): Стартапи, дослідження та інновації
    • Дубравка Шуіца (Хорватія): Середземномор'я
    • Костас Кадіс (Кіпр): Рибальство та океани
    • Йозеф Сікела (Чеська Республіка): Міжнародне партнерство
    • Дан Йоргенсен (Данія): Енергетика та житлово-комунальне господарство
    • Апостолос Ціцікостас (Греція): Сталий транспорт і туризм
    • Майкл МакГрат (Ірландія): Демократія, правосуддя та верховенство права
    • Валдіс Домбровскіс (Латвія): Економіка та продуктивність, впровадження та спрощення
    • Андрюс Кубілюс (Литва): Оборона та космос
    • Крістоф Хансен (Люксембург): Сільське господарство та продовольство
    • Гленн Мікаллеф (Мальта): Справедливість між поколіннями, молодь, культура та спорт
    • Вопке Хьокстра (Нідерланди): Клімат, нульовий рівень викидів та чисте зростання
    • Пьотр Серафін (Польща): Бюджет, боротьба з шахрайством, державне управління
    • Марія Луїз Альбукерке (Португалія): Фінансові послуги
    • Марош Шефчович (Словаччина): Торговельно-економічна безпека, міжінституційні відносини та прозорість
    • Марта Кос (Словенія): Розширення
    • Джессіка Росуолл (Швеція): Навколишнє середовище, стійкість водних ресурсів та конкурентоспроможна циркулярна економіка

новий склад Єврокомісії

Кандидатури мають пройти слухання в комітетах Європарламенту, а потім відбудеться голосування за затвердження всього складу комісії. Очікується, що деякі кандидати будуть затверджені без проблем, тоді як інші можуть поставати перед труднощами.

  • Ексміністр економіки Франції і член Єврокомісії Тьєррі Бретон 16 вересня заявив про свою відставку з посади єврокомісара з питань внутрішньої торгівлі та послуг через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Президент Франції Емманюель Макрон назвав ім'я його наступника.

Теги:
політика
Єврокомісія
Урсула фон дер Ляєн
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