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Єврокомісар Бретон оголосив про відставку через конфлікт із фон дер Ляєн

Світлана Кравченко
16 вересня, 2024 понедiлок
11:38
Світ Тьєрі Бретон

Ексміністр економіки Франції і член Єврокомісії Тьєррі Бретон 16 вересня заявив про свою відставку з посади єврокомісара з питань внутрішньої торгівлі та послуг через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці у Х.

"Я хотів би висловити свою глибоку вдячність моїм колегам, службам Комісії, депутатам Європарламенту, державам-членам та моїй команді. Разом ми невтомно працювали над просуванням амбітного порядку денного ЄС", - йдеться у дописі.

Бретон також опублікував копію своєї заяви про відставку на ім’я Урсули фон дер Ляєн. У ній він зазначив, що у липні президентка звернулась до держав-членів з проханням висунути кандидатів до Колегії комісарів на 2024-2029 роки, уточнивши, що держави-члени, які мають намір запропонувати кандидатуру чинного члена Комісії, не зобов'язані пропонувати двох кандидатів.

"25 липня президент Емманюель Макрон призначив мене офіційним кандидатом від Франції на другий мандат у Колегії комісарів - про що він уже публічно оголосив у кулуарах Європейської ради 28 червня. Кілька днів тому, на фінальній стадії переговорів про склад майбутньої Колегії, ви попросили Францію відкликати мою кандидатуру - з особистих причин, які ви жодного разу не обговорювали зі мною безпосередньо", - написав Бретон.

Єврокомісар назвав рішення фон дер Ляєн "ще одним свідченням сумнівного управління". Він оголосив, що більше не може виконувати свої посадові обов'язки.

Тьєрі Бретон обіймав посаду єврокомісара з питань внутрішнього ринку та послуг Єврокомісії з 1 грудня 2019 року. Він також був відповідальним за Європейську стратегію розвитку оборонної промисловості та програму з підтримки виробництва боєприпасів для України.

  • Зокрема, у березні Бретон запропонував Євросоюзу способи стимулювати свою оборонну промисловість, щоб вона могла перейти в "режим військової економіки" у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Теги:
ЄС
Європа
Єврокомісія
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