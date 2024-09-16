Єврокомісар Бретон оголосив про відставку через конфлікт із фон дер Ляєн
Ексміністр економіки Франції і член Єврокомісії Тьєррі Бретон 16 вересня заявив про свою відставку з посади єврокомісара з питань внутрішньої торгівлі та послуг через розбіжності у поглядах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Про це він написав на своїй сторінці у Х.
"Я хотів би висловити свою глибоку вдячність моїм колегам, службам Комісії, депутатам Європарламенту, державам-членам та моїй команді. Разом ми невтомно працювали над просуванням амбітного порядку денного ЄС", - йдеться у дописі.
Бретон також опублікував копію своєї заяви про відставку на ім’я Урсули фон дер Ляєн. У ній він зазначив, що у липні президентка звернулась до держав-членів з проханням висунути кандидатів до Колегії комісарів на 2024-2029 роки, уточнивши, що держави-члени, які мають намір запропонувати кандидатуру чинного члена Комісії, не зобов'язані пропонувати двох кандидатів.
"25 липня президент Емманюель Макрон призначив мене офіційним кандидатом від Франції на другий мандат у Колегії комісарів - про що він уже публічно оголосив у кулуарах Європейської ради 28 червня. Кілька днів тому, на фінальній стадії переговорів про склад майбутньої Колегії, ви попросили Францію відкликати мою кандидатуру - з особистих причин, які ви жодного разу не обговорювали зі мною безпосередньо", - написав Бретон.
Єврокомісар назвав рішення фон дер Ляєн "ще одним свідченням сумнівного управління". Він оголосив, що більше не може виконувати свої посадові обов'язки.
Тьєрі Бретон обіймав посаду єврокомісара з питань внутрішнього ринку та послуг Єврокомісії з 1 грудня 2019 року. Він також був відповідальним за Європейську стратегію розвитку оборонної промисловості та програму з підтримки виробництва боєприпасів для України.
- Зокрема, у березні Бретон запропонував Євросоюзу способи стимулювати свою оборонну промисловість, щоб вона могла перейти в "режим військової економіки" у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.6
- EUR Купівля 45.6Продаж 46.26
- Актуальне
- Важливе