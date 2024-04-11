Франція нарощує поставки газу з РФ, поки Макрон виступає одним із найбільших захисників України, - Politico
З початку 2024 року Франція заплатила Росії понад €600 млн за постачання газу. Тим часом президент Еммануель Макрон позиціонує себе як одного з найбільших захисників України
Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що за перші три місяці цього року поставки російського зрідженого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС.
"Не може бути так, щоб Франція, з одного боку, казала, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого - відплачувала їм великими грошима", - сказав дипломат з однієї країни ЄС.
Представник міністерства економіки Франції сказав, що збільшення російського газу було частково пов’язане зі страйками, які "значно порушили" нормальні потоки минулого року.
Крім цього, Париж "регулярно обговорює" зусилля щодо скорочення російського імпорту викопного палива зі своїми союзниками по ЄС. Представник стверджує, що "високий рівень" газу проходить через Францію та допомагає постачати його в інші країни, зокрема в Італію.
Уряд "вивчає можливість альтернативних поставок... без загрози європейській енергетичній безпеці", додав представник, підкресливши, що Франція підтримує повне поступове припинення до 2027 року.
- З квітня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з Сергєєм Шойгу, що стало першою такою взаємодією з жовтня 2022 року. Розмова стосувалась передусім теракту, скоєного у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.9 Купівля 38.9Продаж 39.37
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе