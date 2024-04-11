Франція нарощує поставки газу з РФ, поки Макрон виступає одним із найбільших захисників України, - Politico

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що за перші три місяці цього року поставки російського зрідженого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС.

"Не може бути так, щоб Франція, з одного боку, казала, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого - відплачувала їм великими грошима", - сказав дипломат з однієї країни ЄС.

Представник міністерства економіки Франції сказав, що збільшення російського газу було частково пов’язане зі страйками, які "значно порушили" нормальні потоки минулого року.

Крім цього, Париж "регулярно обговорює" зусилля щодо скорочення російського імпорту викопного палива зі своїми союзниками по ЄС. Представник стверджує, що "високий рівень" газу проходить через Францію та допомагає постачати його в інші країни, зокрема в Італію.

Уряд "вивчає можливість альтернативних поставок... без загрози європейській енергетичній безпеці", додав представник, підкресливши, що Франція підтримує повне поступове припинення до 2027 року.