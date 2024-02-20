Французький аналог Дії: Макрон отримав посвідчення особи в смартфоні
Президент Франції Емманюель Макрон зробив посвідчення особи у французькому аналозі української Дії, перевіривши, як працює застосунок
Про це він повідомив у соціальній мережі Х.
"Спрощуйте, спрощуйте, спрощуйте: зробіть своє посвідчення особи та водійське посвідчення доступними безпосередньо на вашому смартфоні, щоб полегшити всю паперову роботу. Перевірено!" - написав Макрон.
Він додав, що завантажив посвідчення у свій смартфон за допомогою державного сервісу цифрової ідентифікації.
- 20 грудня повідомлялося, що Еквадор запустить власний застосунок на базі української Дії. Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами.
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