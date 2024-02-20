Французький аналог Дії: Макрон отримав посвідчення особи в смартфоні

Про це він повідомив у соціальній мережі Х.

"Спрощуйте, спрощуйте, спрощуйте: зробіть своє посвідчення особи та водійське посвідчення доступними безпосередньо на вашому смартфоні, щоб полегшити всю паперову роботу. Перевірено!" - написав Макрон.

Він додав, що завантажив посвідчення у свій смартфон за допомогою державного сервісу цифрової ідентифікації.