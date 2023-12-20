"Дія їде в Еквадор": Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що за підтримки США "Дія" запускає багато корисних послуг та цифрових проєктів, які вже спростили життя українців і зробили державу прозорішою.

Федоров наголосив, що США постійно виділяють гроші на цифровізацію, а уряд України ефективно їх використовує і запускає революційні сервіси з антикорупційним ефектом.

Тож за підтримки USAID Україна експортуватиме "українську success story - Дію".

"Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну - Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами", - повідомив український міністр цифрової трансформації.

Так, на основі "Дії" Еквадор створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною.

Крім того, Україна почала комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі "Дії".