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"Дія їде в Еквадор": Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського

20 грудня, 2023 середа
12:07
Технології Додаток "Дія"

Під час Diia Summit 2023 у вівторок, 19 грудня, оголосили, що Еквадор запустить власний застосунок на базі української "Дії". Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що за підтримки США "Дія" запускає багато корисних послуг та цифрових проєктів, які вже спростили життя українців і зробили державу прозорішою.

Федоров наголосив, що США постійно виділяють гроші на цифровізацію, а уряд України ефективно їх використовує і запускає революційні сервіси з антикорупційним ефектом. 

Тож за підтримки USAID Україна експортуватиме "українську success story - Дію".

"Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну - Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами", - повідомив український міністр цифрової трансформації. 

Так, на основі "Дії" Еквадор створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною.

Крім того, Україна почала комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі "Дії".

  • Президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив запровадження функції купівлі-продажу автівок у Дії, а також обмін сертифіката на житло онлайн.
  • Також на Diia Summit 2023 було оголошено, що США протягом п'яти наступних років виділять Україні $150 млн для підтримки програм цифрової трансформації, зокрема "Мрії" та Prozorro.
Світ
Дія
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