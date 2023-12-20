"Дія їде в Еквадор": Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського
Під час Diia Summit 2023 у вівторок, 19 грудня, оголосили, що Еквадор запустить власний застосунок на базі української "Дії". Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Зазначається, що за підтримки США "Дія" запускає багато корисних послуг та цифрових проєктів, які вже спростили життя українців і зробили державу прозорішою.
Федоров наголосив, що США постійно виділяють гроші на цифровізацію, а уряд України ефективно їх використовує і запускає революційні сервіси з антикорупційним ефектом.
Тож за підтримки USAID Україна експортуватиме "українську success story - Дію".
"Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну - Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами", - повідомив український міністр цифрової трансформації.
Так, на основі "Дії" Еквадор створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною.
Крім того, Україна почала комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі "Дії".
- Президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив запровадження функції купівлі-продажу автівок у Дії, а також обмін сертифіката на житло онлайн.
- Також на Diia Summit 2023 було оголошено, що США протягом п'яти наступних років виділять Україні $150 млн для підтримки програм цифрової трансформації, зокрема "Мрії" та Prozorro.
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