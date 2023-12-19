США виділять на підтримку програм цифрової трансформації в Україні $150 млн

Про це амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк сказала під час Diia Summit, передає РБК-Україна.

"Я б хотіла оголосити про нову главу у партнерстві США та України у цифровій трансформації – 150 млн доларів протягом 5 років для програми з цифрової трансформації", - сказала Брінк.

За її словами, це допоможе розвинути зусилля для подальшого економічного розвитку, інвестицій і цифрової інфраструктури, цифрування процесів розвитку малого і середнього бізнесу та культивації нового бізнесового середовища в Україні. Також США хочуть підтримати системи "Мрія" та Prozorro.

Довідка: Освітній застосунок "Мрія" має на меті полегшити життя учням, учителям і батькам. За словами ініціаторів розробки, у застосунку є все, що потрібно учневі для навчання: інформація про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки. Також у "Мрії" можна стежити за графіком занять і позашкільних активностей.

Для учителів там будуть не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси, які допоможуть зробити навчальний процес простішим та цікавішим.

"Учні отримуватимуть оцінки, бачитимуть фідбек від учителя. Батьки – прогрес дитини, чи прийшла вона в школу, чи перебуває у бомбосховищі. Ми впроваджуємо новий інструмент оцінювання. Ви будете бачити сильні сторони дитини", - розповідав очільник Мінцифри Михайло Федоров.