ФСБ заявила про затримання 39 "проукраїнських радикалів", які нібито готували підлітків до збройних нападів у РФ

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на ФСБ РФ.

Зазначається, що вік затриманих - від 14 до 35 років, а заходи відбувалися в 78 російських регіонах.

Спецслужба Росії стверджує, що в підозрюваних вилучили вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, компоненти для виготовлення саморобних вибухових і запалювальних пристроїв, а також "символіку та пропагандистські матеріали терористичних організацій".

"Наразі встановлено причетність девʼяти неповнолітніх осіб до підготовки збройних нападів в освітніх і релігійних установах, а також у місцях із масовим перебуванням громадян", - кажуть у ФСБ.

Водночас у матеріалі йдеться, що затримані листувалися з "українськими кураторами" через Discord - месенджер, у якому спілкуються любителі компʼютерних ігор.

"Радіо Свобода" додає, що наприкінці вересня стало відомо про плани Роскомнадзору заблокувати Discord у РФ після того, як відомство винесло 5 рішень щодо порушення месенджером російського законодавства.