ФСБ заявила про затримання 39 "проукраїнських радикалів", які нібито готували підлітків до збройних нападів у РФ
Російська ФСБ повідомила, що затримала 39 "проукраїнських радикалів" за те, що вони нібито схиляли підлітків у РФ до "насильства щодо представників влади, однокласників і вчителів"
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на ФСБ РФ.
Зазначається, що вік затриманих - від 14 до 35 років, а заходи відбувалися в 78 російських регіонах.
Спецслужба Росії стверджує, що в підозрюваних вилучили вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, компоненти для виготовлення саморобних вибухових і запалювальних пристроїв, а також "символіку та пропагандистські матеріали терористичних організацій".
"Наразі встановлено причетність девʼяти неповнолітніх осіб до підготовки збройних нападів в освітніх і релігійних установах, а також у місцях із масовим перебуванням громадян", - кажуть у ФСБ.
Водночас у матеріалі йдеться, що затримані листувалися з "українськими кураторами" через Discord - месенджер, у якому спілкуються любителі компʼютерних ігор.
"Радіо Свобода" додає, що наприкінці вересня стало відомо про плани Роскомнадзору заблокувати Discord у РФ після того, як відомство винесло 5 рішень щодо порушення месенджером російського законодавства.
- 30 вересня стало відомо, що резидента агентурної групи ФСБ, що готувала в Запоріжжі теракти проти командування ЗСУ й спецпризначенців СБУ, увʼязнили на довічний термін.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.7Продаж 46.38
- Актуальне
- Важливе