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ФСБ заявила про затримання 39 "проукраїнських радикалів", які нібито готували підлітків до збройних нападів у РФ

Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2024 вiвторок
17:40
Світ ФСБ

Російська ФСБ повідомила, що затримала 39 "проукраїнських радикалів" за те, що вони нібито схиляли підлітків у РФ до "насильства щодо представників влади, однокласників і вчителів"

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на ФСБ РФ.

Зазначається, що вік затриманих - від 14 до 35 років, а заходи відбувалися в 78 російських регіонах.

Спецслужба Росії стверджує, що в підозрюваних вилучили вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, компоненти для виготовлення саморобних вибухових і запалювальних пристроїв, а також "символіку та пропагандистські матеріали терористичних організацій".

"Наразі встановлено причетність девʼяти неповнолітніх осіб до підготовки збройних нападів в освітніх і релігійних установах, а також у місцях із масовим перебуванням громадян", - кажуть у ФСБ.

Водночас у матеріалі йдеться, що затримані листувалися з "українськими кураторами" через Discord - месенджер, у якому спілкуються любителі компʼютерних ігор.

"Радіо Свобода" додає, що наприкінці вересня стало відомо про плани Роскомнадзору заблокувати Discord у РФ після того, як відомство винесло 5 рішень щодо порушення месенджером російського законодавства.

  • 30 вересня стало відомо, що резидента агентурної групи ФСБ, що готувала в Запоріжжі теракти проти командування ЗСУ й спецпризначенців СБУ, увʼязнили на довічний термін.
Теги:
Україна
Росія
ФСБ
Війна з Росією
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