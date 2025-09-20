G7 прагне перейти від "поступових" до "рішучих" дій задля завершення війни в Україн, - міністр фінансів Канади Шампань

Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

За словами Шампаня, який головує на переговорах міністрів фінансів G7, група "більше не дотримується поступового підходу, а діє рішуче, щоб покласти край війні".

Він наголосив, що країни Великої сімки "єдині у своїх амбіціях і єдині у своїй терміновості" щодо цього питання.

У виданні зазначили, що країни G7 перебувають під тиском президента США Дональда Трампа, який наполягає на жорсткіших заходах проти Москви, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл мирних переговорів.

Зокрема, одним з аспектів обговорень Великої сімки є суперечливі плани щодо використання заморожених за кордоном активів російського центрального банку. Ці кошти розглядаються як можливе джерело фінансування військових потреб України.