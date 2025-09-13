США запропонують країнам G7 створити правовий механізм для конфіскації заморожених активів РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

США планують закликати країни G7 розробити юридичний механізм для вилучення заморожених активів Росії та розглянути можливість спрямування цих коштів на підтримку оборонних потреб України. Зазначається, що приблизно $300 мільярдів таких активів розміщені в Європі.

За словами джерел, американські високопосадовці провели окремі консультації з європейськими колегами щодо поступового вилучення заморожених російських активів як засобу посилення тиску на Кремль і заохочення його до переговорного процесу. Наразі доходи з цих активів використовуються для фінансування кредитів Україні.

Також США пропонують G7 запровадити мита до 100% проти Китаю й Індії за імпорт російської нафти, аби посилити економічний тиск на Путіна та припинити війну в Україні.

Як інформують джерела, пропозиція також містить низку додаткових санкцій, зокрема: обмеження щодо "тіньового флоту" РФ, санкції проти "Роснафти", а також заборону на страхування морських перевезень. Крім того, пропонується ввести санкції проти компаній, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ, регіональних банків, а також заборонити надання послуг у сфері штучного інтелекту та фінансових технологій у спеціальних економічних зонах Росії.