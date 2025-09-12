Трамп заявив, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"

Про це Дональд Трамп заявив в етері Fox News, передає Clash Report.

Американського президента запитали, як він планує діяти з російським диктатором Володимиром Путіним на тлі вторгнення російських дронів у польський повітряний простір.

"Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили, і вони впали. Але не слід наближатися до Польщі в будь-якому разі", - заявив він.

Трамп також зауважив, що його терпіння до Володимира Путіна "швидко закінчується".

На питання про те, як виглядатиме посилення тиску на російського диктатора, президент США повідомив, що будуть введені сильні санкції проти банків. Також він додав, що тиск на Путіна буде пов’язаний з нафтою та тарифами.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

