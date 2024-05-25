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Головна Світ Гаага може розпочати справу й проти України, - сходознавець Якубович про прагнення одночасно заарештувати і прем'єра Ізраїлю, і ватажків ХАМАСу
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Гаага може розпочати справу й проти України, - сходознавець Якубович про прагнення одночасно заарештувати і прем'єра Ізраїлю, і ватажків ХАМАСу

25 травня, 2024 субота
18:19
Світ суд гаага

Науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович вважає, що Міжнародний кримінальний суд в перспективі може розпочати справу й проти України

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не виключаю, що Міжнародний кримінальний суд у перспективі може і проти України порушити справу, знаючи лицемірство європейської політики стосовно нації й народів, які не входять в Європейський Союз, вони цілком можуть це в якійсь перспективі зробити. Дуже часто ті, кого підтримував Захід згодом оголошувалися злочинцями, в тому числі військові, на них накладалися санкції. Так, зараз вони працюють на упередження, мовляв, ми не даємо добра Україні на удари нашою зброєю по Росії, ми не прагнемо ескалації", - заявив Якубович.

За словами науковця, справа стосовно України в Гаазі може з'явитися й в найближчі роки, враховуючи вибори, які невдовзі відбудуться у Євросоюзі.

"Є чимало різних майданчиків дискусійних, які, щоправда, всі зводяться в основному до того, що Захід є певною колоніальної імперією, яка намагається усім народам навколо нав'язати якісь цінності. Дуже часто Росія в майданчиках цих дискусій виглядає такою собі жертвою, якою, мовляв, Захід якусь не таку політику стосовно неї вів. Тому тут ці постріли в ногу з боку європейських політиків, мені здається, уже стали нормою, аніж виняток з правила. Найближчими роками ми можемо побачити дуже багато всього цікавого, сумного і, на жаль, для більшості несподіваного, те, чого раніше навіть важко було собі уявити", - попередив сходознавець.

Що передувало

20 травня головний прокурор Міжнародного кримінального суду запросив видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.

Очільник МЗС Ізраїлю наказав створити спеццентр для боротьби проти рішення. Президент США Байден назвав рішення прокурора обурливим, а Франція навпаки підтримала.  

24 травня Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити військову операцію у місті Рафах на півдні Гази в рамках справи ПАР, яка звинувачує Ізраїль у геноциді.  

Теги:
Кримінал
Україна
ЄС
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Хамас
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