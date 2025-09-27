Ганг стрімко міліє: залежними від річки є сотні мільйонів людей

Про це пише IFLScience.

Річка Ганг — одна з найважливіших водних артерій світу. Вона забезпечує водою понад 600 мільйонів людей, слугує основним джерелом для зрошення полів, рибальства та транспорту. Ганг також має величезне культурне й релігійне значення для індусів, вважаючись священною річкою та місцем паломництва.

Як повідомляє нове дослідження Proceedings of the National Academy of Sciences, що зараз річка Ганг зіткнувся з найгіршими посухами за останні кілька десятиліть. Нещодавнє висихання виходить далеко за межі мінливості клімату останнього тисячоліття, і більшість глобальних кліматичних моделей не враховують його.

Дослідники з Індійського технологічного інституту Гандінагара та Університету Аризони реконструювали потік Гангу між 700 і 2012 роками нашої ери, поєднавши історичні записи, природні свідчення та комп'ютерні моделі води.

У дослідженні зазначається, що тенденцію до висихання не можна пояснити природною мінливістю – це раптова, дивна аномалія, спричинена нещодавніми змінами.

Частково тенденція до висихання пов'язана зі зміною клімату та втратою льодовиків у Гімалаях, які часто називають "водонапірними вежами Азії". Хоча їхнє початкове танення може збільшити потоки води, ці замерзлі запаси води зрештою виснажуються і не поповнюються, що зменшує поступовий потік води в Ганзі та її притоках.

Ще однією серйозною проблемою є надмірний видобуток підземних вод. Із початку інтенсивного зрошення в 1970-х роках рівень води у водоносних шарах північної Індії впав більш ніж на половину.

Легких шляхів розв’язання цих викликів немає. Серед можливих варіантів — налагодження співпраці між країнами басейну Гангу, зокрема Індією, Бангладеш і Непалом, для ефективнішого управління дамбами та водними ресурсами. Та навіть узгоджені дії держав не здатні повністю зупинити наслідки кліматичних змін, які вже формують майбутнє регіону.