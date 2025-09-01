Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Гарантії безпеки і відбудова України: Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії Монтенегру

Гарантії безпеки і відбудова України: Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії Монтенегру

Ольга Бабишена
1 вересня, 2025 понедiлок
21:01
Світ Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 вересня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру

Зміст

Про це Зеленський повідомив у telegram. 

"Португалія допомагає нам від самого початку цієї повномасштабної війни, і ми в Україні справді це відчуваємо. Подякував за всю надану підтримку, зокрема за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким наші діти під час лікування мають змогу навчатися", - йдеться у повідомленні. 

Президент розповів, що обговорив з прем'єром Португалії дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки. Він сподівається, що країна зробить внесок у пункти гарантування безпеки, які розглядатимуть на засіданні коаліції охочих у четвер. 

"Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у Євросоюзі. Погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою", - наголосив Зеленський. 

За його словами, вони також говорили про участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів і домовилися, що команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці. 

Зеленський запросив премʼєр-міністра Португалії приїхати до України з візитом.

"Також Луїш поділився інформацією про наслідки великих лісових пожеж у Португалії. Ми солідарні з португальським народом і завжди готові допомогти. Бажаємо якнайшвидшого відновлення", - додав президент. 

  • Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза заявив, що лідер США Дональд Трамп діє як "радянський актив", оскільки сприяє РФ у війні проти України. 
