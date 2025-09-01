Гарантії безпеки і відбудова України: Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії Монтенегру
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 вересня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Португалія допомагає нам від самого початку цієї повномасштабної війни, і ми в Україні справді це відчуваємо. Подякував за всю надану підтримку, зокрема за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким наші діти під час лікування мають змогу навчатися", - йдеться у повідомленні.
Президент розповів, що обговорив з прем'єром Португалії дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки. Він сподівається, що країна зробить внесок у пункти гарантування безпеки, які розглядатимуть на засіданні коаліції охочих у четвер.
"Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у Євросоюзі. Погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою", - наголосив Зеленський.
За його словами, вони також говорили про участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів і домовилися, що команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці.
Зеленський запросив премʼєр-міністра Португалії приїхати до України з візитом.
"Також Луїш поділився інформацією про наслідки великих лісових пожеж у Португалії. Ми солідарні з португальським народом і завжди готові допомогти. Бажаємо якнайшвидшого відновлення", - додав президент.
- Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза заявив, що лідер США Дональд Трамп діє як "радянський актив", оскільки сприяє РФ у війні проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе