Гарріс випередила Трампа за рівнем підтримки населення, - опитування CBS News
За рейтингом у загальнонаціональному опитуванні кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випередила свого опонента від республіканців Дональда Трампа
Про це свідчать результати опитування CBS News.
Зазначається, що 50% виборців підтримують Гарріс, водночас 49% - Трампа.Тим часом у ключових штатах їхні шанси рівні.
Як підкреслили журналісти, Гарріс має додаткові переваги перед електоратом, яких не мав чинний президент США Джо Байден, адже вона випереджає Трампа ще й тому, що її вважають людиною з хорошим когнітивним здоров’ям.
Водночас видання пише, що незмінною залишається популярність Трампа серед виборців. Ті стверджують, що з ним вони житимуть краще у фінансовому плані, і що його політика призведе "до скорочення кількості мігрантів на кордоні".
Журналісти наголосили, що наступні кілька тижнів можуть виявитися вирішальними у передвиборчих перегонах.
Опитування CBS News/YouGov проводилося з 30 липня по 2 серпня з репрезентативною вибіркою з 3102 зареєстрованих виборців у всіх штатах.
- Нагадаємо, 25 липня телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія.
- Проте Трамп відкинув пропозицію щодо дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, адже, за його словами, "він лідирує в опитуваннях".
- Вже згодом Трамп все ж погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Гарріс. Проте вона наполягає на ABC News.
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