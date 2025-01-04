Гендиректор Apple Тім Кук пожертвує $1 млн на інавгурацію Трампа

Про це інформує Axios.

У виданні підкреслили, що пожертвування відображає тривалу співпрацю між Трампом і Куком, яка включала багато зустрічей під час першого терміну Трампа, а також вечерю в Мар-а-Лаго минулого місяця.

Крім того, Кук вважає інавгурацію важливою американською традицією. Як зазначають джерела видання, його внесок має на меті продемонструвати єдність, хоча компанія Apple не планує робити подібну пожертву.

Серед інших донорів, які зробити свій внесок в інавгурацію, є такі компанії, як Amazon, Meta, Uber і генеральний директор OpenAI Сем Альтман. З Уолл-стріт зокрема підтримують Goldman Sachs і Bank of America, а також компанії Toyota, Ford і General Motors, які пожертвували близько 1 млн доларів.