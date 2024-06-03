Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Гендиректорка відділення ООН у Женеві виступила разом з Симоньян та депутатами держдуми РФ на жіночому форумі в Єкатеринбурзі

Гендиректорка відділення ООН у Женеві виступила разом з Симоньян та депутатами держдуми РФ на жіночому форумі в Єкатеринбурзі

3 червня, 2024 понедiлок
18:15
Світ

1 червня у російському Єкатеринбурзі відбулася пленарна сесія ІІ Міжнародного жіночого форуму, у якому взяла участь гендиректорка відділення ООН у Женеві росіянка Тетяна Валовая спільно з пропагандистами та депутатами держдуми РФ

Зміст

Про це повідомляють пресслужба Міжнародного жіночого форуму в РФСоюз Жінок Росії та Мінсоцполітики Свердловської області.

Зазначається, що у II Міжнародного жіночого форуму під назвою "Крепкая семья — основа государства", що відбувся на майданчику Міжнародного виставкового центру Єкатеринбург-ЕКСПО, взяли участь понад чотири тисячі осіб.

На пленарній сесії по відеозв'язку виступила генеральна директорка відділення Організації Об'єднаних Націй у Женеві Тетяна Валовая. Ведучим цього заходу був депутат держдуми РФ Микола Валуєв, а серед інших спікерів пропагандистка Маргарита Симоньян, членкиня експертної ради при комітеті держдуми Оксана Старожильцева, перший заступник голови комітету держдуми із захисту сім'ї Тетяна Буцька.

Валовая дякувала російським представникам влади, зокрема  Свердловської області, за організацію форуму. Вона закликала  об'єднатись для досягнення гендерної рівності.

"Завдячуючи особистому вкладу губернатора Євгенія Куйвашева, Свердловська область не раз ставала місцем проведення багатьох міжнародних заходів, у тому числі ООН, а Єкатеринбург відвідали керівники організацій системи ООН. Сьогоднішній форум є важливою подією в частині гендерної рівності, що відображає масштабність і системність роботи, проголошеної у Свердловській області за цим направленням. Упевнена, що, об'єднавшись, ми зможемо отримати нові успіхи в розширенні можливостей дівчаток і жінок і в досягненні глобального гендерної рівності у світі", - сказала вона.

Серед присутніх іноземних спікерів на заході зазначені також президент Міжнародного форуму країн БРІКС Пурніма Ананд, керівник представництва постійного комітету Союзної держави в Мінську Маріанна Щьоткіна та журналістка з Ісландії Ерна Ольдудоттір.

  • Парламент України на засіданні 9 травня підтримав євроінтеграційний законопроєкт щодо запобігання та протидії домашньому насильству. За це проголосували 250 нардепів.

Теги:
Росія
ООН
Війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
Москва, метро
31 травня, 2024 п'ятниця
У Москві сталась зупинка та евакуація з метро: яка причина
Рамштайн-3
Автор Антін Борковський
2 червня, 2024 неділя
Найгірший час у війні пройшов – починається етап, який буде завершальним, - політолог Чех
Світло
2 червня, 2024 неділя
ДТЕК скасував екстрені відключення світла 2 червня у деяких областях України
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 43.89
    Продаж 44.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
18:28
Енцо Мареска
"Челсі" призначив нового головного тренера
18:27
Білий дім
У Білому домі розповіли, хто поїде на Саміт миру від США
18:20
ЛГБТ
У КМДА заявили, що не погоджували проведення "Маршу рівності" у метро
18:10
На фото: Джонні Депп
Джонні Депп зіграє сатану в новій комедії Террі Ґілліама
18:05
Ексклюзив
електромережі ЛЕП світло
Більшість українців до збільшення тарифів на світло платили лише за постачання, - експерт з енергоефективності Павлюк
18:02
OPINION
Наталка Діденко
Про "ліцо врага"
17:56
Непокаране зло повертається
Росіяни вивезли на "оздоровлення" до РФ з окупованого Бердянська 43 дитини
17:46
Олександр Литвиненко
Секретар РНБО застеріг, що Росія може перетворити Харків на другий Алеппо
17:38
На війні в Україні загинув грузинський доброволець Хвіча Гвінджішвілі
17:37
фейк
"Останнє, що хоче Росія, - розширювати свою територію та захоплювати людей": фейки світових ЗМІ за 4 червня
17:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:30
На фото людина, що працює за комп'ютером
Хакери РФ намагались атакувати критичну інфраструкутуру Польщі
17:25
Василь Шкляр
Василь Шкляр пояснив, чому досі не отримав присуджену в 2011 році Шевченківську премію
17:07
гроза
"Є ймовірність граду та шквалів": прогноз погоди від Наталки Діденко на 4 червня
17:00
Громадянин Словаччини, який воював на боці РФ, здався в полон ЗСУ
16:57
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 73 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб
16:55
Ексклюзив
Defense Express: авіаційна база "Балтімор" може стати першою ціллю для ракет Storm Shadow та Scalp
16:52
Називав "ввічливими людьми" росіян у Криму й закликає знищити Харків: СБУ оголосила підозру прокремлівському блогеру Рожину
16:48
РФ скинула авіабомбу й обстріляли зі "Смерча" село на Донеччині: серед загиблих є дитина
16:33
Продюсер Лисиця прокоментував виступ свого експідопічного Олега Кензова перед росіянами у Німеччині
16:29
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів про засоби протидії Саміту миру, які використовують Росія та Китай
16:29
Естонія
Естонія анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
16:27
Партнерський матеріал
Ставка не більше 1% на день: як розвиватиметься ринок мікрокредитування в Україні
16:17
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Прокуратура розслідує факти знущання з українських військовополонених на Харківщині, відео яких поширили в мережі
16:13
Артем Ситник
Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
16:06
OPINION
Європа перед викликами: Чи вистоїть Європейський Союз?
16:05
OPINION
Сергій Громенко
Історія – виключний державний ресурс Росії під контролем Путіна
15:51
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Якщо РФ мобілізує та навчить 300 тисяч окупантів до осені - це буде для нас дуже серйозний виклик, - експерт Черник
15:49
ВПК
Потенціал ОПК під загрозою: Оборонні підприємства звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників
15:44
Еліна Світоліна
Світоліна вибула з Ролан Гаррос та втратила звання першої ракетки України
15:42
Володимир Зеленський на Великдень
В Офісі президента пояснили, чому не звертатимуться до Конституційного Суду щодо легітимності Зеленського
14:58
Російський агент отримав 15 років за підготовку ракетного удару по Миколаївській ТЕЦ
14:25
Анонс
Збірна України, Артем Довбик та Віктор Циганков
Німеччина - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
14:17
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall побудує збройний завод у Литві
14:06
Анонс
Віктор Циганков та Антоніо Рюдігер (праворуч), Німеччина - Україна
Німеччина - Україна: де та коли дивитися товариський матч перед Євро-2024
14:06
Національний мультипредметний тест
НМТ-2024: дати проведення, коли результати та як порахувати бали
14:03
Оновлено
Клаудія Шейнбаум
На виборах у Мексиці перемагає Клаудія Шейнбаум, чинний президент та конкуренти визнали свою поразку
14:01
OPINION
Олексій Панич
Складнощі делегування. Коротко про дві управлінські моделі
13:58
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Колаборанти відправляють дітей з ТОТ України на військові навчання до Росії, - Спротив
13:55
Генератор, ломбард
Здав у ломбард генератор від благодійників: у Києві експосадовця РДА засудили до 5 років тюрми
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV