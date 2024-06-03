Гендиректорка відділення ООН у Женеві виступила разом з Симоньян та депутатами держдуми РФ на жіночому форумі в Єкатеринбурзі

Про це повідомляють пресслужба Міжнародного жіночого форуму в РФ, Союз Жінок Росії та Мінсоцполітики Свердловської області.

Зазначається, що у II Міжнародного жіночого форуму під назвою "Крепкая семья — основа государства", що відбувся на майданчику Міжнародного виставкового центру Єкатеринбург-ЕКСПО, взяли участь понад чотири тисячі осіб.

На пленарній сесії по відеозв'язку виступила генеральна директорка відділення Організації Об'єднаних Націй у Женеві Тетяна Валовая. Ведучим цього заходу був депутат держдуми РФ Микола Валуєв, а серед інших спікерів пропагандистка Маргарита Симоньян, членкиня експертної ради при комітеті держдуми Оксана Старожильцева, перший заступник голови комітету держдуми із захисту сім'ї Тетяна Буцька.

Валовая дякувала російським представникам влади, зокрема Свердловської області, за організацію форуму. Вона закликала об'єднатись для досягнення гендерної рівності.

"Завдячуючи особистому вкладу губернатора Євгенія Куйвашева, Свердловська область не раз ставала місцем проведення багатьох міжнародних заходів, у тому числі ООН, а Єкатеринбург відвідали керівники організацій системи ООН. Сьогоднішній форум є важливою подією в частині гендерної рівності, що відображає масштабність і системність роботи, проголошеної у Свердловській області за цим направленням. Упевнена, що, об'єднавшись, ми зможемо отримати нові успіхи в розширенні можливостей дівчаток і жінок і в досягненні глобального гендерної рівності у світі", - сказала вона.

Серед присутніх іноземних спікерів на заході зазначені також президент Міжнародного форуму країн БРІКС Пурніма Ананд, керівник представництва постійного комітету Союзної держави в Мінську Маріанна Щьоткіна та журналістка з Ісландії Ерна Ольдудоттір.