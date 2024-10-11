Генсек НАТО Рютте закликав ігнорувати ядерні погрози Путіна

Про це він сказав у інтерв'ю Sky News.

Відповідаючи на запитання, щодо того, чи варто реагувати країнам НАТО на ядерні погрози Путіна, Рютте сказав: "Ні, не варто, та вони й не звертають".

За словами Рютте, ядерні навчання країн НАТО Steadfast Noon продемонструють готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля.

"НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому противнику. У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякають країни, що не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Це марно, нехай він (Путін, - ред.) краще припинить це робити", - додав генсек Альянсу.