Генсек НАТО Рютте закликав ігнорувати ядерні погрози Путіна
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу не повинні боятися ядерних погроз диктатора РФ Володимира Путіна
Про це він сказав у інтерв'ю Sky News.
Відповідаючи на запитання, щодо того, чи варто реагувати країнам НАТО на ядерні погрози Путіна, Рютте сказав: "Ні, не варто, та вони й не звертають".
За словами Рютте, ядерні навчання країн НАТО Steadfast Noon продемонструють готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля.
"НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому противнику. У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякають країни, що не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Це марно, нехай він (Путін, - ред.) краще припинить це робити", - додав генсек Альянсу.
- Очільник Кремля Володимир Путін 25 вересня запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в понеділок, 14 жовтня, Північноатлантичний альянс розпочне щорічні ядерні навчання.
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