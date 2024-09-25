Глава МЗС Чехії назвав мирний план України "єдиним та надійним"

Про це він написав у Х.

"Єдиний надійний мирний план - це план президента Зеленського", - написав Ліпавський.

За його словами, саме на цьому він наголосив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Нью-Йорку.

"Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" - це дорога в пекло", - додав чеський міністр.