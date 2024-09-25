Глава МЗС Чехії назвав мирний план України "єдиним та надійним"
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав український план перемоги та назвав його "єдиним та надійним"
Про це він написав у Х.
"Єдиний надійний мирний план - це план президента Зеленського", - написав Ліпавський.
За його словами, саме на цьому він наголосив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Нью-Йорку.
"Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" - це дорога в пекло", - додав чеський міністр.
- Напередодні президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні "потрібно бути реалістом" щодо своїх перспектив повернення території, які окупувала Росія.
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