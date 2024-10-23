Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддавати Україні соцвиплати для біженців у Німеччині
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний, що було б добре спрямовувати гроші, які українські біженці отримують у Німеччині, безпосередньо Україні
Про це пише RMF24.
Сікорський зазначив, що озвучив таку пропозицію канцлеру ФРН Олафу Шольцу.
"Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, а це може становити до 1200 євро на місяць, було б краще передавати безпосередньо в Україну", - сказав польський дипломат.
За його словами, "недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті". Водночас жінки, на думку Сікорського, мали б працювати в Україні, платити податки й підтримувати економіку своєї країни.
Наразі Німеччина посідає перше місце за кількістю українських біженців. На другому місці – Польща, на третьому – Чехія.
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