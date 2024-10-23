Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддавати Україні соцвиплати для біженців у Німеччині

Про це пише RMF24.

Сікорський зазначив, що озвучив таку пропозицію канцлеру ФРН Олафу Шольцу.

"Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, а це може становити до 1200 євро на місяць, було б краще передавати безпосередньо в Україну", - сказав польський дипломат.

За його словами, "недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті". Водночас жінки, на думку Сікорського, мали б працювати в Україні, платити податки й підтримувати економіку своєї країни.

Наразі Німеччина посідає перше місце за кількістю українських біженців. На другому місці – Польща, на третьому – Чехія.