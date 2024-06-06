Глава МЗС Угорщини Сіярто повідомив, що він представлятиме країну на Саміті миру
В Угорщині заявили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Країну представлятиме глава міністерства закордонних справ Петр Сіярто
Про це повідомляє Hirado.hu.
"Причина нашої участі в тому, що ми стоїмо абсолютно на стороні світу, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де світ стоїть на порядку денному", - заявив Петр Сіярто.
Водночас він висловився щодо відсутності РФ на Саміті миру. За словами міністра, реальних результатів можна очікувати, якщо всі сядуть за стіл переговорів.
"Ми закликаємо до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів, ми молимося за це. Ми віримо, що ми можемо розвиватися швидше і більш плавно в мирних умовах, і життя в Європі може знову стати мирним, якщо ми нарешті поставимо мир у центрі уваги міжнародної політики", - додав міністр.
- 2 червня Сіярто заявив, що його країна ще не визначилась з участю у Глобальному саміті миру у Швейцарії, заявивши, що він не має сенсу, якщо не присутні обидві сторони конфлікту
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