Сіярто заявив, що Угорщина не визначилась з участю у Саміті миру у Швейцарії

Про це повідомляє ОНТ.

"Ми ще не ухвалили рішення. І я скажу вам, чому. З одного боку, ми дійсно поважаємо Швейцарію. Ми поважаємо швейцарські зусилля з досягнення миру. Ми справді поважаємо їхню позицію. Але водночас питання в тому, чи має мирна конференція сенс, якщо відсутні сторони війни", - заявив він.

За його словами, Саміт миру у Швейцірії матиме сенс лише у тому випадку, "якщо обидві сторони сидять за столом".

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"Я маю на увазі, що Росія перебуває у стані війни з Україною. Це дуже важлива відмінність, коли йдеться про наш підхід до війни та підхід західноєвропейців, тому що західні або інші європейці схильні вважати, що війна в Україні - це і їхня війна", - пояснив очільник угорського зовнішньополітичного відомства.

Натомість, як стверджує Сіярто, Угорщина не вважає цю війну своєю, оскільки Росія не нападала на них.

"Ми не в стані війни. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація. Але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського союзу. Генеральний секретар НАТО говорив дуже чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?" - підсумував він.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.