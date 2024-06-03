Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сіярто заявив, що Угорщина не визначилась з участю у Саміті миру у Швейцарії

Сіярто заявив, що Угорщина не визначилась з участю у Саміті миру у Швейцарії

3 червня, 2024 понедiлок
06:30
Світ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

У неділю, 2 червня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна ще не визначилась з участю у Глобальному саміті миру у Швейцарії, заявивши, що він не має сенсу, якщо не присутні обидві сторони конфлікту

Зміст

Про це повідомляє ОНТ.

"Ми ще не ухвалили рішення. І я скажу вам, чому. З одного боку, ми дійсно поважаємо Швейцарію. Ми поважаємо швейцарські зусилля з досягнення миру. Ми справді поважаємо їхню позицію. Але водночас питання в тому, чи має мирна конференція сенс, якщо відсутні сторони війни", - заявив він.

За його словами, Саміт миру у Швейцірії матиме сенс лише у тому випадку, "якщо обидві сторони сидять за столом". 

Читайте також: Деякі держави почали допомагати Росії в дипломатичному зриві Саміту миру, - Зеленський

"Я маю на увазі, що Росія перебуває у стані війни з Україною. Це дуже важлива відмінність, коли йдеться про наш підхід до війни та підхід західноєвропейців, тому що західні або інші європейці схильні вважати, що війна в Україні - це і їхня війна", - пояснив очільник угорського зовнішньополітичного відомства.

Натомість, як стверджує Сіярто, Угорщина не вважає цю війну своєю, оскільки Росія не нападала на них.

"Ми не в стані війни. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація. Але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського союзу. Генеральний секретар НАТО говорив дуже чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?" - підсумував він.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

Теги:
Україна
Росія
Швейцарія
Угорщина
Війна з Росією
Світ про Україну
Читайте також:
електроенергія, шахеди
2 червня, 2024 неділя
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 2 червня
нафта
1 червня, 2024 субота
Через удари українських дронів імпорт нафти з Індії до РФ зріс до 10-місячного максимуму
Глен Грант
2 червня, 2024 неділя
Щось обов'язково станеться: полковник Грант про розвиток подій на лінії фронту найближчими місяцями
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.81
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
07:29
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила в Україні 14 танків, 47 артсистем і понад 1200 військових
07:24
війна з росією Харківщина Олег Синєгубов
Окупанти вночі масовано обстріляли бази відпочинку на Харківщині: є загиблий і постраждалі
07:22
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Понад 14 тис. українців у 124 країнах світу оновили свої військові дані через Резерв+
07:17
Португалія
У Португалії на авіашоу зіткнулися два літаки: загинув пілот
06:55
родина дивиться кіно, телевізор
У Литві продовжили заборону на мовлення російських і білоруських телеканалів на невизначений термін
06:48
Чехія Україна
У Чехії запустили пілотний проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
06:32
Оновлено
Володимир Зеленський і Фердинанд Маркос-молодший
Зеленський прибув у Манілу і зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Деталі
05:43
Дональд Трамп
Трамп відкрив акаунт у TikTok і за перші години отримав мільйони підписників
00:58
Шольц путін
Москві має бути зрозуміло, що ми захищатимемо кожен квадратний дюйм території НАТО, - Шольц
00:32
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує завод з виробництва військової техніки
У КНДР заявили, що тимчасово припинять запуск сміття на територію Південної Кореї
00:05
Анатолій Толок
На 85 році життя помер народний артист України Анатолій Толок
2024, неділя
2 червня
23:43
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони 5 разів дали жорстку відсіч окупантам у районі Кринків: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
23:21
ЗРК Patriot
Україна може збивати німецькими Patriot ворожу авіацію над територією РФ, - генерал-майор Фройдіг
22:50
Затриманий у Польщі за підпали білорус Степан Костюченко
Хто виявився серед паліїв, задіяних ГРУ у Польщі: з'явилися подробиці
22:47
Українська електроенергія пішла в Європу
Ситуація в енергосистемі наступного тижня буде ще складнішою, - голова Укренерго Кудрицький
22:33
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У мережі ширять відео, на якому окупанти знущаються з полонених із ЗСУ: Лубінець відреагував
22:28
Ельвіра Набіуліна
Очільниця центробанку РФ Набіуліна посилила охорону й практично живе на робочому місці, де у неї є перукарня та хімчистка, - The Economist
22:20
Ексклюзив
Сектор Гази
Що буде, якщо мирний план Байдена щодо Гази не спрацює. Пояснення Якубовича
22:18
жінки ЗСУ
Комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко: усі жінки з 18 років теж мають бути військовозобов'язаними, воювати треба з 23 років
21:46
Оновлено
світло
В яких областях України 3 червня протягом доби діятимуть графіки відключення світла
21:43
Ексклюзив
Ціни на комунальні послуги
Тарифи треба було підіймати ще у 2020 році, - експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Гончар
21:42
відкриття рекрутингового центру у Львові
Створити міжнародну мережу рекрутингу російських емігрантів до ЗСУ: яка пропозиція пролунала на форумі у Львові
21:32
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія не братиме участь у Саміті миру у Швейцарії: ЗМІ назвали причину
21:18
ЗРК Patriot
У Румунії обговорюють ідею передачі Україні системи Patriot
21:04
командир 58 армії рф Іван Попов
Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
20:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 червня: в обмінниках долар вищий за 41 грн
20:36
Ілюстративне фото
У Стамбулі обвалився житловий будинок: під завалами опинилися люди, є жертви
20:19
вуличне освітлення
На Київщині понад 8,3 тис. споживачів залишилися без світла через негоду
20:19
Огляд
ураження нафтобази в порту Кавказ
Пожежа на НПЗ Лукойлу в Комі, масштабне загоряння у Москві й бавовна у тимчасово окупованих Криму та Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:10
Ексклюзив
ізраїль танк
Порозуміння між Ізраїлем та Палестиною зараз не на часі, - експерт-міжнародник Данилов
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Наступні?
19:16
У підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами
"Французькі солдати з України": у підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами
19:14
Інтерв’ю
повернення українських військовополонених
Цей бій продовжується, і це наш бій: правозахисниця Романцова та журналістка Климик про пошуки, обміни військових та цивільних, які потрапили у полон РФ
19:13
Ексклюзив
Leopard 2 танки
Експерт Варченко пояснив, що може прискорити постачання зброї від союзників
19:07
Оновлено
Верес, УПЛ
УПЛ: результати стикових матчів 2 червня
18:50
Інтерв’ю
ЗСУ
На фронті Росія просувається вперед, але програє цю війну в цілому, - британський військовий експерт Грант
18:22
єврейська громада україни
Міністр нацоборони Ізраїлю погрожує вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
18:09
гроза
Де в Україні 3 червня чекати на дощі та грози, - прогноз погоди від Наталки Діденко
18:08
OPINION
Олексій Панич
Про дивне ставлення українців до порнографії
17:58
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німецька міністерка оборони Бербок пропонує розгорнути у Газі міжнародні сили
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV