"Голос зброї має замовкнути": Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні та діалогу
У неділю, 31 серпня, Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні та діалогу
Про це він написав у соцмережі X.
"Війна в Україні продовжує сіяти смерть і руйнування. Я ще раз висловлюю свою близькість до українського народу і до всіх постраждалих сімей. Прошу всіх не піддаватися байдужості, а наблизитися до них через молитву і конкретні жести милосердя. Я ще раз наголошую на своєму нагальному заклику до негайного припинення вогню та серйозного прагнення до діалогу", - зазначив понтифік.
Він додав, що "зараз настав час для відповідальних осіб відмовитися від логіки зброї та обрати шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти".
"Голос зброї має замовкнути, а голос братерства і справедливості має лунати все голосніше", - резюмував Папа Лев XIV.
Реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X подякував Папі Римському за заклик припинити війну і вбивства.
"Ми повністю поділяємо заклик Його Святості до негайного припинення вогню і закликаємо Росію вжити реальних заходів для припинення вбивств і створення умов для дипломатичних переговорів. Росія повинна припинити війну, яку вона розпочала і відмовляється припиняти", - наголосив глава держави.
Президент також відмітив, що вкрай важливо, щоб "усі в світі, хто цінує людське життя, чинили тиск на Москву, щоб змусити її припинити терор і замість цього взяти участь у змістовному мирному процесі".
- 22 серпня Папа Римський Лев XIV закликав вірян провести день посту та молитви за мир і згадав про Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе