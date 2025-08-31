"Голос зброї має замовкнути": Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні та діалогу

Про це він написав у соцмережі X.

"Війна в Україні продовжує сіяти смерть і руйнування. Я ще раз висловлюю свою близькість до українського народу і до всіх постраждалих сімей. Прошу всіх не піддаватися байдужості, а наблизитися до них через молитву і конкретні жести милосердя. Я ще раз наголошую на своєму нагальному заклику до негайного припинення вогню та серйозного прагнення до діалогу", - зазначив понтифік.

Він додав, що "зараз настав час для відповідальних осіб відмовитися від логіки зброї та обрати шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти".

"Голос зброї має замовкнути, а голос братерства і справедливості має лунати все голосніше", - резюмував Папа Лев XIV.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X подякував Папі Римському за заклик припинити війну і вбивства.

"Ми повністю поділяємо заклик Його Святості до негайного припинення вогню і закликаємо Росію вжити реальних заходів для припинення вбивств і створення умов для дипломатичних переговорів. Росія повинна припинити війну, яку вона розпочала і відмовляється припиняти", - наголосив глава держави.

Президент також відмітив, що вкрай важливо, щоб "усі в світі, хто цінує людське життя, чинили тиск на Москву, щоб змусити її припинити терор і замість цього взяти участь у змістовному мирному процесі".