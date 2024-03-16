Голова МЗС Австрії: Путін – перший очільник Кремля, який використовує газ як зброю

Про це він заявив під час спільної з державним секретарем США пресконференції у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Ми хочемо відмовитися від російського газу, тому що, як ви правильно сказали, ми вперше побачили, що він може бути зброєю, що він може бути використаний для здійснення тиску", - зазначив Шалленберг, коментуючи питання про газову залежність Австрії від Росії.

У цьому контексті Шалленберг нагадав, що перша угода між австрійською компанією OMV і Газпромом датується 1968 роком.



"Радянський Союз розпався, вони постачали, ми платили. Залізна завіса впала, вони постачали, ми платили. Ніхто ніколи - ніколи - не використовував газ, або зерно, або будь-який інший із цих продуктів як важіль впливу. Путін перший. Це був не Андропов, не Черненко, ніхто з них, це був не Радянський Союз. Путін був першим", - наголосив очільник МЗС Австрії.

Міністр зауважив, що Австрія тепер виходить з цієї газової залежності Росії.

"Мета австрійського уряду - стати на 100% незалежними від російського газу до 2027 року", - додав він.