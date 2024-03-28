Голова нижньої палати парламенту Франції прибула до України та зустрілася з Зеленським

Про це Брон-Піве повідомила у соцмережі Х.

"Приємне прибуття в Україну разом із Валері Рабо, Томасом Гасільюдом і Бенжаменом Хаддадом, щоб підтвердити підтримку Національною асамблеєю українського народу", - написала вона.

Згодом голова нижньої палати парламенту Франції виступила з промовою у Верховній Раді. Про це поінформував нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, Брон-Піве заявила, що Україна не тільки не здалась, а зміцніла. Водночас ЄС мобілізував себе на допомогу дружній демократії: загальна сума допомоги від початку повномасштабного вторгнення становить 89 млрд євро, з яких Франція надала понад 3,8 млрд євро військової допомоги.

"Прийде день, коли мирна Україна відновить свою територіальну цілісність. Прийде день, коли міста-мученики повстануть знов, коли воєнні злочинці заплатять, коли українське збіжжя годуватиме світ. Прийде день коли Україна не буде фронтом - а буде східними воротами ЄС. Цей день буде днем вашої перемоги. І тут ви можете розраховувати на Францію. Як на захист, так і на подальше відновлення", - наголосила політикиня.

Железняк додав, що виступ парламентарки перервала повітряна тривога.

Пізніше з французькою делегацією зустрівся президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна цінує підтримку французьким парламентом Угоди про співробітництво у сфері безпеки, яку уклали Україна та Франція.

"Обговорили співпрацю в оборонній сфері та першочергові потреби наших воїнів. Окрему увагу приділили останнім пропозиціям президента Еммануеля Макрона щодо розширення підтримки нашої держави", - розповів Зеленський.