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Ексклюзив

Пріоритетом для НАТО має бути допомога Україні для завершення війни, - генерал армії США Кларк

Євген Козярін
2 серпня, 2025 субота
21:15
Світ Україна НАТО

Україна повинна непохитно дотримуватися своїх ключових цілей, а НАТО має надавати їй повну і безумовну підтримку в їх досягненні

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Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Як на мене, ця загроза (яка розгортається в Білорусі, - ред. ) надзвичайно серйозна. НАТО має майже вдвоє посилити свою підготовку до оборони країн Балтії, а також зміцнити обороноздатність Фінляндії на крайньому північному сході Альянсу", - сказав він.

На думку генерала, це було б помилкою, якби НАТО реагувало на це коштом скорочення підтримки України. 

"Надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони є нагальним і беззаперечним пріоритетом. Постачання ракет Patriot також має вирішальне значення, адже саме Україна сьогодні є лінією фронту, з якою реально стикається НАТО –  не країни Балтії і не Фінляндія. Хоча загрози цим регіонам є серйозними і потребують уваги, успіх і безпека Західної Європи безпосередньо залежать від спроможності України оборонятися", - зазначив він.

Кларк вважає, що саме це має стати пріоритетом для кожної країни-члена НАТО.

"Європейці ще не готові. Але крок за кроком вони починають до цього готуватися. Незалежно від того, чи буде припинення вогню в найближчій перспективі, Європа має зробити більше для зміцнення власної обороноздатності. Так само і Сполучені Штати. Вони також занедбали ключові сфери оборони, зокрема стратегічні ядерні сили, системи стратегічної оборони та технологічні спроможності", - сказав генерал.

Він наголосив, що війна в Україні виграє час для країн НАТО, щоб переозброїтися й підготуватися до стримування та відсічі в разі продовження російської агресії. 

"Водночас хочу особливо наголосити: на мою думку, пріоритетом для держав-членів НАТО має залишатися надання Україні всієї необхідної допомоги для досягнення успішного завершення конфлікту. Під успіхом я маю на увазі повернення викрадених дітей, припинення бойових дій і, в ідеалі, відновлення контролю України над усіма територіями, захопленими Росією з 2014 року", - зауважив Кларк.

Генерал зауважив, що це стосується і Криму, який має беззаперечно розглядатися як невіддільна частина України.

"Не лише через факт його незаконної анексії, а й тому, що збереження російського контролю над півостровом формує для України вкрай несприятливу ситуацію в Чорному морі, зокрема в питанні морських кордонів і доступу до міжнародної торгівлі. Україна повинна непохитно дотримуватися своїх ключових цілей, а НАТО має надавати їй повну і безумовну підтримку в їх досягненні", - підсумував він.

Теги:
Україна
Латвія
Крим
Естонія
Литва
Фінляндія
Війна з Росією
НАТО
зброя для України
Перемога України
оборона та безпека
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