Головнокомандувач сил США в ЄС передав Конгресу список озброєнь, які допоможуть Україні у війні з РФ, - CNN
Головний командувач збройних сил США в Європі Кріс Каволі склав список систем озброєнь, які допоможуть Україні у війні проти РФ. Він передав його Конгресу
Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.
На початку минулого місяця генерал Кріс Каволі окреслив перелік можливостей США, які могли б допомогти українській армії воювати ефективніше.
До переліку, як зазначають джерела CNN, увійшли ракети класу "повітря-земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) та система зв’язку Link 16, якими користується США та НАТО. Україна неодноразово просила обидві системи, повідомило джерело.
Натомість у джерелах вважають, що ракети класу "повітря-земля", які запускаються з винищувачів, можуть бути некорисними для України, якщо ЗСУ не досягнуть певного рівня переваги в повітрі.
"Загалом офіційні особи США кажуть, що вони дають Україні все, що, на думку американських військових, Києву на цей момент потрібно для підтримки", - йдеться у повідомленні.
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26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму 7,9 млрд доларів, до якої, зокрема, увійшли додаткова батарея ППО Patriot, дрони та ракети великої дальності.
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