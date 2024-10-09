Головнокомандувач сил США в ЄС передав Конгресу список озброєнь, які допоможуть Україні у війні з РФ, - CNN

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

На початку минулого місяця генерал Кріс Каволі окреслив перелік можливостей США, які могли б допомогти українській армії воювати ефективніше.

До переліку, як зазначають джерела CNN, увійшли ракети класу "повітря-земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) та система зв’язку Link 16, якими користується США та НАТО. Україна неодноразово просила обидві системи, повідомило джерело.

Натомість у джерелах вважають, що ракети класу "повітря-земля", які запускаються з винищувачів, можуть бути некорисними для України, якщо ЗСУ не досягнуть певного рівня переваги в повітрі.

"Загалом офіційні особи США кажуть, що вони дають Україні все, що, на думку американських військових, Києву на цей момент потрібно для підтримки", - йдеться у повідомленні.