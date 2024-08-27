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Головна Світ Головнокомандувач США заявив, що ризик широкомасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" знизився, - Reuters

Головнокомандувач США заявив, що ризик широкомасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" знизився, - Reuters

Катерина Єсікова
27 серпня, 2024 вiвторок
08:12
Світ Чарльз Браун

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун вважає, що ризик широкомасштабного конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою" знизився

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"У найближчій перспективі ризик ширшої війни на Близькому Сході дещо зменшився після того, як ізраїльська та ліванська Хезболла обмінялися вогнем без подальшої ескалації", - йдеться у повідомленні.

За словами генерала, удар "Хезболли" був лише одним із двох серйозних нападів на Ізраїль, які загрожують за останні тижні. Іран також погрожує нападом через убивство лідера ХАМАС у Тегерані минулого місяця.

Відповідаючи на запитання, чи знизився безпосередній ризик регіональної війни, Браун відповів: "Дещо, так".

  • Лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що його угруповання оцінить наслідки атаки на військові об'єкти Ізраїлю, а тоді вирішить, чи проводити подальші атаки.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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