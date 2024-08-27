Головнокомандувач США заявив, що ризик широкомасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" знизився, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"У найближчій перспективі ризик ширшої війни на Близькому Сході дещо зменшився після того, як ізраїльська та ліванська Хезболла обмінялися вогнем без подальшої ескалації", - йдеться у повідомленні.

За словами генерала, удар "Хезболли" був лише одним із двох серйозних нападів на Ізраїль, які загрожують за останні тижні. Іран також погрожує нападом через убивство лідера ХАМАС у Тегерані минулого місяця.

Відповідаючи на запитання, чи знизився безпосередній ризик регіональної війни, Браун відповів: "Дещо, так".