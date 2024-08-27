Головнокомандувач США заявив, що ризик широкомасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" знизився, - Reuters
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун вважає, що ризик широкомасштабного конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою" знизився
Про це повідомляє Reuters.
"У найближчій перспективі ризик ширшої війни на Близькому Сході дещо зменшився після того, як ізраїльська та ліванська Хезболла обмінялися вогнем без подальшої ескалації", - йдеться у повідомленні.
За словами генерала, удар "Хезболли" був лише одним із двох серйозних нападів на Ізраїль, які загрожують за останні тижні. Іран також погрожує нападом через убивство лідера ХАМАС у Тегерані минулого місяця.
Відповідаючи на запитання, чи знизився безпосередній ризик регіональної війни, Браун відповів: "Дещо, так".
- Лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що його угруповання оцінить наслідки атаки на військові об'єкти Ізраїлю, а тоді вирішить, чи проводити подальші атаки.
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