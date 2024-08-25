Лідер "Хезболли" Насралла заявив про можливі нові обстріли Ізраїлю
Лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що його угруповання оцінить наслідки атаки на військові об'єкти Ізраїлю, а тоді вирішить, чи проводити подальші атаки
Про це повідомляє Reuters.
У телевізійному зверненні Насралла заявив, що атаку вдалося провести, "як і планувалося". Водночас він заперечив інформацію Ізраїлю про те, що попереджувальні удари зупинили більш масштабну атаку угруповання.
"Якщо результат буде недостатнім, ми залишаємо за собою право відповісти іншим разом", - сказав Насралла.
За його словами, бойовики "Хезболли" випустили понад 300 ракет "Катюша", щоб відвернути увагу оборони Ізраїлю "Залізний купол", перш ніж відправити ударні безпілотники.
- У ніч на неділю, 25 серпня, ЦАХАЛ атакував сотнею винищувачів тисячі цілей "Хезболли" на півдні Лівану. Угруповання заявило, що у відповідь випустило 320 ракет та БПЛА по півночі Ізраїлю.
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