Лідер "Хезболли" Насралла заявив про можливі нові обстріли Ізраїлю

Про це повідомляє Reuters.

У телевізійному зверненні Насралла заявив, що атаку вдалося провести, "як і планувалося". Водночас він заперечив інформацію Ізраїлю про те, що попереджувальні удари зупинили більш масштабну атаку угруповання.

"Якщо результат буде недостатнім, ми залишаємо за собою право відповісти іншим разом", - сказав Насралла.

За його словами, бойовики "Хезболли" випустили понад 300 ракет "Катюша", щоб відвернути увагу оборони Ізраїлю "Залізний купол", перш ніж відправити ударні безпілотники.