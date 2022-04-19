Світ готується до ізолювання Росії від міжнародної енергетичної співпраці, - Наливайченко

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV



“Росія вже виключена, навіть, з міжнародних організацій і питання лічених днів для того, щоб Росія була виключена із міжнародної енергетичної співпраці, з міжнародних енергетичних організацій. Наприклад, заява та рішення однієї з найбільших державних компаній Саудівської Аравії про надання безпрецедентних знижок і відтермінувань на закупівлю у них нафти”, - пояснив нардеп.



Наливайченко підкреслив, що світ заміщає російську нафту. Вихід на обмеження та ембарго на російський газ - це вже незворотні світові процеси.



“Світ заміщає російську нафту, тому що Росія є державою агресором. Рішення і заява Макрона про повне ембарго на російську нафту, вихід на обмеження і в тому числі ембарго, в подальшому, на російській газ - це вже незворотні світові процеси. Сьогодні відбудеться нарада, яку скликають і Президент США Байден і Президент Франції Макрон з усіма лідерами Великої сімки. Світ енергетично готується до того, щоб досить швидко ізолювати Росію і російські енергетичні компанії, а вони всі належать тільки одній людині - Путіну. І такі рішення, і такі світові зусилля це вже серйозно", - зауважив Наливайченко.



Політичний консультант Ярослав Божко наголосив, що Велика Британія залишає за собою право на удар по РФ

