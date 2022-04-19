Велика Британія вступить у війну в разі застосування з боку РФ зброї масового ураження, - політичний консультант

Про це він розповів в етері Espreso.TV



“Був досить позитивний сигнал цього тижня про те, що Британія заявила, що у разі застосування зброї масового ураження з боку РФ, вона залишає за собою право на удар по РФ, вона не уточнювала який саме, але це для нинішньої війни унікальна риторика. Тому що вперше, якась країна анонсувала конкретний захід, по суті вступ у війну на боці України у разі застосування зброї масового ураження”, - підкреслив Божко.



Також політичний консультант додав, що пакет військової допомоги у 800 млн не буде останній. Україна буде отримувати наступальне озброєння і від інших членів НАТО.



“Цей пакет у 800 млн він не буде останній, він був ухвалений досить давно, ще три тижні назад. А розроблявся він ще раніше, коли скажімо так, номенклатура потреб України була дещо іншою. Однак Україна буде отримувати наступальне озброєння і від інших членів НАТО. Від Польщі було надано близько сотні танків Т-72, це в принципі позитив. Тому що значною мірою дуже багато країн колишнього Варшавського договору, або просто країн Європи, які мають запаси озброєння радянського виробництва, яке українським екіпажем не потрібно довго освоювати. Позитив і те, що вже погодилися навчати наших людей, наших солдатів працювати з західними зразками. Щодо надання танків від Сполучених Штатів, наскільки я розумію, то запасів танків тих зразків яки у нас взяті на озброєння у США немає. Саме тому їх шукають по всіх усюдах, шукають в інших країнах”, - пояснив Божко.

