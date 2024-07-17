Греція розглядає продаж старих F-16, щоб допомогти Україні, - ЗМІ
Греція роздумує вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 та продати їх США для подальшої передачі Україні
Про це повідомляє Al Jazeera із посиланням на власні джерела.
"Греція збирається вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30, оскільки вона модернізує 82 F-16 до Block-70 і придбає 24 винищувачі четвертого покоління Rafale у Франції", - йдеться у повідомленні.
Так, Греція надає перевагу формулі передачі 32 винищувачів Україні - продати їх США для модернізації й передачі Києву.
Один з інженерів ВПС Греції заявив, що продаж 32 винищувачів F-16 може створити значну прогалину у військово-повітряних силах країни.
- 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України.
- Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква запевнив, що Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів.
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