Громадяни Чехії за два роки пожертвували для України понад €235 млн
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жителі Чехії пожертвували понад 235 мільйонів євро на гуманітарну та військову допомогу нашій країні
Про це інформує Radio Prague з посиланням на дані провідних гуманітарних організацій країни.
Зазначається, що майже 5 млрд крон (€196,5 млн) чехи зібрали на гуманітарну допомогу Україні та більш як 1 мільярд (€39 млн) - на зброю та військову техніку.
Водночас у 2023 році готовність громадян жертвувати кошти Україні значно впала, і деякі організації отримали лише частину того, що зібрали у перші місяці війни.
При цьому організації, які збирають гроші на зброю, продовжують успішно діяти, як і ті, хто збирає гроші на невеликі проєкти.
За даними Чеського радіо, найбільшу суму для України зібрала гуманітарна організація "Людина у біді" - 2,45 млрд крон (€96,2 млн). 2 млрд крон (€78,6 млн євро) жителі Чехії відправили безпосередньо на рахунок посольства України, а чеський Червоний Хрест зібрав 327 млн крон (€9,3 млн євро).
- Напередодні президент Чехії Петр Павел заявив, що країна знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
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