Громадянина Латвії затримали за звинуваченням у плануванні диверсії в Україні, - ЗМІ

Про це повідомляє Delfi з посиланням на прокуратуру Латвії.

За даними прокуратури, чоловіка звинувачують у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці в Україну з метою проведення диверсії. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Обвинуваченим є громадянин Латвії Іван Тарабанов. Розгляд його справи в Ризькому міському суді призначено на 7 червня.

У січні 2022 року він, не будучи військовослужбовцем збройних сил Латвії, порушив положення закону "Про участь Національних збройних сил Латвії у міжнародних операціях" з метою участі у збройному конфлікті на території України.

Завдання провести диверсію на території України чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи - "Олександра".

Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане.