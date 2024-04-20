Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Громадянина Латвії затримали за звинуваченням у плануванні диверсії в Україні, - ЗМІ

Громадянина Латвії затримали за звинуваченням у плануванні диверсії в Україні, - ЗМІ

20 квітня, 2024 субота
19:05
Світ арешт

Прокуратура Латвії висунула звинувачення латвійцю у тому, що він вирушив до України для вчинення акту диверсії

Про це повідомляє Delfi з посиланням на прокуратуру Латвії.

За даними прокуратури, чоловіка звинувачують у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці в Україну з метою проведення диверсії. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Обвинуваченим є громадянин Латвії Іван Тарабанов. Розгляд його справи в Ризькому міському суді призначено на 7 червня.

У січні 2022 року він, не будучи військовослужбовцем збройних сил Латвії, порушив положення закону "Про участь Національних збройних сил Латвії у міжнародних операціях" з метою участі у збройному конфлікті на території України. 

Завдання провести диверсію на території України чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи - "Олександра".

Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане.

  • 19 квітня повідомлялось, що правоохоронці України та Польщі затримали поляка за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ та підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського.
Теги:
Кримінал
Україна
Латвія
Війна з Росією
Читайте також:
19 квітня, 2024 п'ятниця
РФ атакувала ракетами порт "Південний" на Одещині: знищено продукцію для країн Азії та Африки
Олег Манчура
Автор Олег Манчура
18 квітня, 2024 четвер
Чому вважають, що на граблях танцюють лише українці?
Андрій Дудченко
Автор Андрій Дудченко
19 квітня, 2024 п'ятниця
Що заважає переходу духовенства з УПЦ до ПЦУ?
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 43.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 квітня
19:31
Оновлено
удар РФ по Одесі, 20.04.24
РФ від ранку атакує Україну: в Одесі постраждала 3-річна дитина, у Дніпрі загинув чоловік, є прильоти в Харкові і Шостці
18:46
Огляд
Ракета Х-69
Небезпечніші за "Кинджал": що таке Х-69 – ракета, якою росіяни зруйнували Трипільську ТЕС
18:22
Ексклюзив
Є відчуття, що російська опозиція спочатку чекає на перемогу України, щоб почати діяти, - нардепка Мезенцева
18:05
OPINION
Андрій Кокотюха
"Хорошие русские" для Заходу – нова біла гвардія
18:04
Протест в Тбілісі
У Тбілісі учасники мітингів заприсяглися не допустити прийняття закону про "іноагентів"
17:55
Огляд
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Історичний матч Луніна в ЛЧ, а боксер Богачук хотів би домовитись з Путіним: огляд українського спорту за тиждень
17:30
Володимир Зеленський
Україна зацікавлена в активній участі Бразилії у першому Глобальному саміті миру, - Зеленський
17:13
Оновлено
Вбивство поліцейського на Вінниччині людьми в камуфляжі: є фото підозрюваних та відео з бодікамери
16:54
Володимир Зеленський
"Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО": Зеленський про "подвійні стандарти" Заходу в питанні ППО для України
16:53
Верховна Рада
Ядро монобільшості складає 170 нардепів, - Потураєв
16:31
Шарль Мішель
Закон про "іноагентів" не наближає Грузію до ЄС, - Мішель
16:26
Ексклюзив
електроенергія
Ресурсів на місцях достатньо: експерт Рябцев про необхідність встановлювати та об'єднувати в малі системи розподілу енергетичні установки
16:25
Зроблено в Україні
Платформа "Зроблено в Україні": підприємцям Дніпропетровщини виділено 3,2 млрд грн
16:17
Гагаузія
Гагаузія просить Молдову підняти статус російської мови
16:05
OPINION
Віталій Капранов
Половина від мене вже не зможе так...
15:54
санкції США
США ввели санкції проти компаній з Китаю та Білорусі за постачання Пакистану компонентів балістичних ракет
15:42
Арман Дюплантіс
Швед Дюплантіс встановив новий світовий рекорд зі стрибків із жердиною
15:31
ФСБ
ФСБ затримала українця на кордоні з Грузією, - росЗМІ
15:29
Ілон Маск
"Суперечило б свободі слова": Ілон Маск проти заборони TikTok у США
15:22
Дмитро Лубінець
Лубінець невдоволений реакцією міжнародних організацій на удар РФ по Дніпру 19 квітня
15:20
Ексклюзив
Наступ, який росіяни планували на травень-червень, вже розпочався, - майор запасу НГУ Гетьман
14:27
Challenger 3
У Британії стартувало виробництво танків Challenger 3
14:15
Оновлено
Вовчанськ обстріл
Росія зранку вдарила авіабомбою по 9-поверхівці у Вовчанську: зруйновано цілий під'їзд, є загиблі та поранені
14:12
хакери
У ФБР заявили, що китайські хакери готують атаку на критичну інфраструктуру США
14:05
OPINION
Богдан Данилишин
Дев'ять тисяч українців взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя
13:32
Михайло Подоляк
"Прийдуть із погрозами й танками": Подоляк про запрошення Росії на річницю висадки в Нормандії
13:24
фейк
Росіяни намагаються використати інцидент з розстрілом патрульних для підриву довіри до поліції та ЗСУ в Україні
13:21
співачка та володарка Греммі Мандіса
Американська співачка та володарка Греммі Мандіса померла у віці 47 років
13:20
Ексклюзив
Об’єднати ветеранів та їхні родини: Жолоб про роботу Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій
13:14
Інтерсіті
Укрзалізниця в тестовому режимі повертає швидкісний потяг Київ - Одеса
13:14
Завдяки протестам українців у Нью-Йорку скасували участь артистів балету російського Маріїнського театру в гала-концерті
13:05
Буданов обговорив з митрополитом Епіфанієм розвиток капеланського служіння
12:53
Оновлено
чоловік, який підпалив себе під час суду над Трампом
У Нью-Йорку чоловік, який підпалив себе під час суду над Трампом, помер у лікарні
12:46
активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції
Кліматичні активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції в зелений і червоний кольори
12:42
Ексклюзив
переговори України з Росією
Вже проходили таке: політолог Мусієнко оцінив заяви Лаврова про переговори
12:41
ВАКС
Справа "Роттердам+": ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів через закінчення терміну давності
12:41
цвітіння сакур у Львові, погода
Де 21 квітня можливі дощі, а де - сонячна погода: прогноз від Наталки Діденко
12:07
схема
РФ примусово вивозить українців з узбережжя Дніпра на окупованій Херсонщині: розповідають партизани
12:00
OPINION
Андрій Бондар
"Чорні півні" та "чорні лебеді" Росії
11:53
На Донеччині через російські обстріли за добу постраждали 4 людини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV