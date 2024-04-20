Громадянина Латвії затримали за звинуваченням у плануванні диверсії в Україні, - ЗМІ
Прокуратура Латвії висунула звинувачення латвійцю у тому, що він вирушив до України для вчинення акту диверсії
Про це повідомляє Delfi з посиланням на прокуратуру Латвії.
За даними прокуратури, чоловіка звинувачують у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці в Україну з метою проведення диверсії. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Обвинуваченим є громадянин Латвії Іван Тарабанов. Розгляд його справи в Ризькому міському суді призначено на 7 червня.
У січні 2022 року він, не будучи військовослужбовцем збройних сил Латвії, порушив положення закону "Про участь Національних збройних сил Латвії у міжнародних операціях" з метою участі у збройному конфлікті на території України.
Завдання провести диверсію на території України чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи - "Олександра".
Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане.
- 19 квітня повідомлялось, що правоохоронці України та Польщі затримали поляка за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ та підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе