Група республіканців, які виступають проти Трампа, запустила антирекламу вартістю $11,5 млн у ключових штатах
У вівторок, 3 вересня, група "Республіканські виборці проти Трампа" запустила рекламну кампанію вартістю 11,5 млн доларів у ключових штатах
Про це повідомляє The Hill.
У виданні підкреслили, що цей крок став найбільшою закупівлею реклами в цьому циклі.
Метою групи є виборці в Пенсильванії, Мічигані, Вісконсині та Арізоні. На додаток до цього, реклама також буде розміщена в конкурентному другому окрузі Конгресу штату Небраска.
За даними групи, 4,5 млн доларів буде витрачено в Пенсильванії, 3 млн доларів - у Мічигані та 2,2 млн доларів - у Вісконсині. Крім того, група витратить 1,5 млн доларів в Аризоні та 375 тис. доларів у другому окрузі Конгресу штату Небраска.
У рамках кампанії буде розміщено 30-секундний рекламний ролик із колишніми виборцями президента Трампа, які заявляють, що планують підтримати кандидатуру віцепрезидентки Гарріс в листопаді, а також 79 білбордів із зображеннями колишніх виборців Трампа.
"Ми допомагаємо підняти голоси цих незадоволених республіканців і створити структуру дозволу для багатьох інших традиційних виборців Республіканської партії відкинути Дональда Трампа і його рух MAGA, навіть якщо це означає голосування за демократів, з якими вони можуть мати політичні розбіжності", - зазначила Сара Лонгвелл, виконавчий директор організації "Республіканські виборці проти Трампа".
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс збільшила розрив з колишнім президентом Дональдом Трампом серед жінок, що може стати ключовим фактором на майбутніх виборах.
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