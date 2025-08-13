Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Грузинська влада плазує перед Москвою": МЗС відреагувало на повторне використання кадрів з війни в Україні в рекламі "Грузинської мрії"

"Грузинська влада плазує перед Москвою": МЗС відреагувало на повторне використання кадрів з війни в Україні в рекламі "Грузинської мрії"

Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
16:34
Світ МЗС України

Партія "Грузинська мрія" на своїх сторінках у соцмережах використала кадри з війни в Україні. У Сибіги заявили, що "грузинська влада плазує перед Москвою"

Зміст

Про це 13 серпня повідомила пресслужба МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на чергові недружні дії з боку партії влади "Грузинська мрія", яка заради власного політичного піару продовжує використовувати відео з жахливими наслідками російської повномасштабної агресії проти України. Такі цинічні кроки демонструють зневагу до українського народу та жертв російської агресії, викликають справедливе обурення українського суспільства", - констатували у відомстві.

Там наголосили, що "грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності", і назвали цю ситуацію прикрою.

"Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом та розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері ЄС і НАТО зліва. Це відповідатиме дійсності, бо чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього", - додали у пресслужбі.

Там зазначили, що Україна залишається послідовною та непохитною у підтримці дружнього народу Грузії в його прагненні будувати незалежну, демократичну та європейську державу.

У передвиборчих роликах "Грузинської мрії" з одного боку показані розбомблені українські міста, а з іншого – фотографії з Грузії з відреставрованими фасадами будинків, парками та дорогами. Усе це подали під гаслом "Обирай мир!".

  • Восени 2024 року партія "Грузинська мрія" для своєї передвиборчої реклами вже використовувала фото українських міст, які постраждали внаслідок російського вторгнення.
Новини
Грузія
МЗС України
Війна з Росією
Автор Микола Княжицький
13 серпня, 2025 середа
Червоно-чорний прапор у Польщі: інфекція "русского міра"
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
Автор Тетяна Яворська
12 серпня, 2025 вiвторок
Парк із підігрівом землі, система бункерів і власний зоопарк в Орбанленді: які таємниці приховує угорський прем'єр-міністр у маєтку, називаючи його сільськогосподарською фермою
