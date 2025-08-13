"Грузинська влада плазує перед Москвою": МЗС відреагувало на повторне використання кадрів з війни в Україні в рекламі "Грузинської мрії"
Партія "Грузинська мрія" на своїх сторінках у соцмережах використала кадри з війни в Україні. У Сибіги заявили, що "грузинська влада плазує перед Москвою"
Про це 13 серпня повідомила пресслужба МЗС України.
"Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на чергові недружні дії з боку партії влади "Грузинська мрія", яка заради власного політичного піару продовжує використовувати відео з жахливими наслідками російської повномасштабної агресії проти України. Такі цинічні кроки демонструють зневагу до українського народу та жертв російської агресії, викликають справедливе обурення українського суспільства", - констатували у відомстві.
Там наголосили, що "грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності", і назвали цю ситуацію прикрою.
"Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом та розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері ЄС і НАТО зліва. Це відповідатиме дійсності, бо чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього", - додали у пресслужбі.
Там зазначили, що Україна залишається послідовною та непохитною у підтримці дружнього народу Грузії в його прагненні будувати незалежну, демократичну та європейську державу.
У передвиборчих роликах "Грузинської мрії" з одного боку показані розбомблені українські міста, а з іншого – фотографії з Грузії з відреставрованими фасадами будинків, парками та дорогами. Усе це подали під гаслом "Обирай мир!".
- Восени 2024 року партія "Грузинська мрія" для своєї передвиборчої реклами вже використовувала фото українських міст, які постраждали внаслідок російського вторгнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.07Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе