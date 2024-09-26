У Грузії партія влади використала фото зруйнованих міст України для передвиборчої реклами
У Грузії партія "Грузинська мрія" для своєї передвиборчої реклами використала фото українських міст, які постраждали внаслідок російського вторгнення
Про це повідомляє Эхо Кавказа.
На рекламних банерах зображені українські міста, зокрема Маріуполь, знищені внаслідок російського вторгнення, з написом "Ні війні!" та перекреслені передвиборчі номери грузинських опозиційних партій і об'єднань.
Водночас з іншого боку банера зображені грузинські міста, зокрема, вид на нічний Батумі з написом "Обери мир".
Видання зазначило, що у партії "Грузинська мрія" підтвердили, що банери є частиною їхньої передвиборчої кампанії, мета якої - нагадати населенню, "куди веде країну опозиція".
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала розміщення цих банерів і назвала їх "ганебними та образливими для культури, традицій, історії та віри".
"Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ", - написала Зурабішвілі.
- У серпні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував запрошення президентки Саломе Зурабішвілі на саміт "Кримської платформи" в Києві, звинувативши її в особливому ставленні до Зеленського.
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