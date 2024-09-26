У Грузії партія влади використала фото зруйнованих міст України для передвиборчої реклами

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

На рекламних банерах зображені українські міста, зокрема Маріуполь, знищені внаслідок російського вторгнення, з написом "Ні війні!" та перекреслені передвиборчі номери грузинських опозиційних партій і об'єднань.

Водночас з іншого боку банера зображені грузинські міста, зокрема, вид на нічний Батумі з написом "Обери мир".

Видання зазначило, що у партії "Грузинська мрія" підтвердили, що банери є частиною їхньої передвиборчої кампанії, мета якої - нагадати населенню, "куди веде країну опозиція".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала розміщення цих банерів і назвала їх "ганебними та образливими для культури, традицій, історії та віри".

"Наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ", - написала Зурабішвілі.