Прем'єр Грузії Кобахідзе розкритикував запрошення президентки Зурабішвілі до Києва та її дружні відносини із Зеленським

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Кобахідзе заявив, що президентка Зурабішвілі закликала уряд Грузії до відкриття другого фронту проти Росії.

У "Грузинській мрії" впевнені, що до цього її закликали українські політики, грузинські опозиціонери та представники Заходу.

Коментуючи запрошення Зурабішвілі на саміт "Кримської платформи", Кобахідзе звинуватив її у дружбі "з конкретними українськими високопоставленими чиновниками".

"Я ще раз хочу згадати про нашу зустріч з Шалвою Папуашвілі та Саломе Зурабішвілі. Це був другий-третій день після початку війни, де Саломе Зурабішвілі відкрила зустріч такими словами: "Дивіться, Зеленський - герой, а ви (сидите тут - ред.)". До чого Зурабішвілі закликала нас, це дуже легко зрозуміти. Відповідно, дружба Саломе Зурабішвілі і конкретних високопоставлених чиновників для мене абсолютно не дивна, Саломе Зурабішвілі відкрито закликала нас до відкриття другого фронту", - заявив прем'єр.

Стосовно двосторонніх відносин України і Грузії Кобахідзе повторив, що до відкриття другого фронту Тбілісі закликали радник глави офісу президента України Михайло Подоляк і колишній секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.

"Що стосується нашого підходу до українського керівництва, ми в будь-якому разі залишимося в режимі односторонньої дружби, тому що це потрібно українському народу від нас", - додав Кобахідзе.