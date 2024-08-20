Прем'єр Грузії Кобахідзе розкритикував запрошення президентки Зурабішвілі до Києва та її дружні відносини із Зеленським
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував запрошення президентки Саломе Зурабішвілі на саміт "Кримської платформи" в Києві, звинувативши її в особливому ставленні до Зеленського
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Кобахідзе заявив, що президентка Зурабішвілі закликала уряд Грузії до відкриття другого фронту проти Росії.
У "Грузинській мрії" впевнені, що до цього її закликали українські політики, грузинські опозиціонери та представники Заходу.
Коментуючи запрошення Зурабішвілі на саміт "Кримської платформи", Кобахідзе звинуватив її у дружбі "з конкретними українськими високопоставленими чиновниками".
"Я ще раз хочу згадати про нашу зустріч з Шалвою Папуашвілі та Саломе Зурабішвілі. Це був другий-третій день після початку війни, де Саломе Зурабішвілі відкрила зустріч такими словами: "Дивіться, Зеленський - герой, а ви (сидите тут - ред.)". До чого Зурабішвілі закликала нас, це дуже легко зрозуміти. Відповідно, дружба Саломе Зурабішвілі і конкретних високопоставлених чиновників для мене абсолютно не дивна, Саломе Зурабішвілі відкрито закликала нас до відкриття другого фронту", - заявив прем'єр.
Стосовно двосторонніх відносин України і Грузії Кобахідзе повторив, що до відкриття другого фронту Тбілісі закликали радник глави офісу президента України Михайло Подоляк і колишній секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.
"Що стосується нашого підходу до українського керівництва, ми в будь-якому разі залишимося в режимі односторонньої дружби, тому що це потрібно українському народу від нас", - додав Кобахідзе.
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Тимчасово повірений у справах України в Грузії Михайло Харишин заявив, що українська сторона запросила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі до Києва на 4-й саміт "Кримської платформи", який проходитиме 11 вересня.
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