Україна запросила президентку Грузії Зурабішвілі до Києва на 4-й саміт Кримської платформи

Про це інформує Ехо Кавказу.

Як зазначили у виданні, якщо візит відбудеться, це стане першим візитом грузинського лідера до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше у 2023 році Зурабішвілі планувала відвідати Україну з робочим візитом, але не отримала схвалення грузинського уряду.

Пізніше вона пояснювала, що не відвідувала Україну через відсутність запрошення від президента Зеленського.

Хоча Зурабішвілі особисто не була присутня в Києві, вона брала участь у саміті Кримської платформи у відеоформаті минулого року, а також у Глобальному саміті миру у Швейцарії цього року, де зустрілася з Зеленським.

Ще одне запрошення отримало керівництво парламенту Грузії. Україна запропонувала йому взяти участь у парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться в жовтні в Ризі. Минулого року в заході взяв участь віцеспікер парламенту Арчіл Талаквадзе, голова Групи міжпарламентської дружби Грузія - Україна.