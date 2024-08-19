Україна запросила президентку Грузії Зурабішвілі до Києва на 4-й саміт Кримської платформи
Тимчасово повірений у справах України в Грузії Михайло Харишин заявив, що українська сторона запросила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі до Києва на 4-й саміт "Кримської платформи", який проходитиме 11 вересня
Про це інформує Ехо Кавказу.
Як зазначили у виданні, якщо візит відбудеться, це стане першим візитом грузинського лідера до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше у 2023 році Зурабішвілі планувала відвідати Україну з робочим візитом, але не отримала схвалення грузинського уряду.
Пізніше вона пояснювала, що не відвідувала Україну через відсутність запрошення від президента Зеленського.
Хоча Зурабішвілі особисто не була присутня в Києві, вона брала участь у саміті Кримської платформи у відеоформаті минулого року, а також у Глобальному саміті миру у Швейцарії цього року, де зустрілася з Зеленським.
Ще одне запрошення отримало керівництво парламенту Грузії. Україна запропонувала йому взяти участь у парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться в жовтні в Ризі. Минулого року в заході взяв участь віцеспікер парламенту Арчіл Талаквадзе, голова Групи міжпарламентської дружби Грузія - Україна.
-
До конституційного суду Грузії журналісти-розслідувачі подали позов проти закону про "іноагентів", зазначивши, що він завадить їхній роботі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.16Продаж 45.83
- Актуальне
- Важливе