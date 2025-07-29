Грузія планує на кордоні з РФ розширити житлову зону для українців
Прикордонна поліція МВС Грузії планує розширити житлову зону на кордоні з РФ для депортованих українців, яким не дозволили вʼїзд на територію держави
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Відомо, що зону прагнуть розширити на контрольно-пропускному пункті "Даріалі" через збільшення випадків, коли громадяни України, депортовані з РФ, хочуть перетнути кордон Грузії.
"Прикордонний пункт пропуску "Даріалі" – єдиний чинний пункт пропуску, де останнім часом почастішали випадки, коли особи, які прибувають з Російської Федерації, бажають перетнути державний кордон Грузії за недійсними документами і заявляють, що вони громадяни України, які відбували покарання на окупованих територіях України за скоєння кримінальних злочинів… Після відбування покарання РФ здійснює так звану "депортацію" згаданих осіб на вказаному грузинському прикордонному пункті пропуску", – пояснили в МВС.
Українці та грузинські правозахисники говорять, що вони перебувають на території прикордонного пункту без доступу до належної медичної допомоги й харчування. Також у підвальному приміщенні немає достатньої кількості спальних місць і громадянам України доводиться спати по черзі.
"Українські правозахисники пов’язують зростання потоку депортованих з указом лідера РФ Володимира Путіна. Згідно з цим документом, українці до 10 вересня 2025 року мають або легалізувати свій статус, або залишити Росію. На думку правозахисників, до вересня кількість українців, які депортуються з Росії, може значно зрости", – додає видання.
- Раніше МЗС України повідомляло, що на російсько-грузинському кордоні утримують у неналежних умовах громадян України, котрих депортували з РФ після відбуття покарання на її території.
- 19 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати працюють над організацією повернення на Батьківщину українських громадян, яких Росія без документів вивезла до грузинського кордону.
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