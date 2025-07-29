Грузія планує на кордоні з РФ розширити житлову зону для українців

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відомо, що зону прагнуть розширити на контрольно-пропускному пункті "Даріалі" через збільшення випадків, коли громадяни України, депортовані з РФ, хочуть перетнути кордон Грузії.

"Прикордонний пункт пропуску "Даріалі" – єдиний чинний пункт пропуску, де останнім часом почастішали випадки, коли особи, які прибувають з Російської Федерації, бажають перетнути державний кордон Грузії за недійсними документами і заявляють, що вони громадяни України, які відбували покарання на окупованих територіях України за скоєння кримінальних злочинів… Після відбування покарання РФ здійснює так звану "депортацію" згаданих осіб на вказаному грузинському прикордонному пункті пропуску", – пояснили в МВС.

Українці та грузинські правозахисники говорять, що вони перебувають на території прикордонного пункту без доступу до належної медичної допомоги й харчування. Також у підвальному приміщенні немає достатньої кількості спальних місць і громадянам України доводиться спати по черзі.

"Українські правозахисники пов’язують зростання потоку депортованих з указом лідера РФ Володимира Путіна. Згідно з цим документом, українці до 10 вересня 2025 року мають або легалізувати свій статус, або залишити Росію. На думку правозахисників, до вересня кількість українців, які депортуються з Росії, може значно зрости", – додає видання.