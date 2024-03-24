Грузія звинуватила Євросоюз у несправедливому ставленні до країни в питанні вступу до блоку

Про це повідомляє тбіліський проєкт SOVA.

На дводенному саміті Ради Євросоюзу в Брюсселі ухвалили довгоочікуване рішення - розпочати переговори щодо вступу до ЄС Боснії та Герцеговини. Однак Грузія, яка також є кандидатом на членство, такий крок назвала "несправедливим", оскільки Тбілісі, за їхніми словами, заслуговує на це набагато більше.

Як зазначили у виданні, рішення ЄС вдарило по самолюбству керівної партії Грузії "Грузинська мрія".

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що за всіма об'єктивними оцінками, включно з оцінкою самої Єврокомісії, Грузія є лідером порівняно з країнами, з якими розпочато переговори.

"Наразі є рішення щодо України, Молдови й Боснії та Герцеговини, що ще раз показує їхню несправедливість. Грузія, яка є лідером порівняно з усіма трьома країнами абсолютно за всіма параметрами, пригноблена. Ця несправедливість з боку Європейського Союзу дуже сумна. Це ще раз показує, що, на жаль, рішення не ґрунтуються на заслугах. Сподіваюся, Євросоюз цього року нарешті ухвалить справедливе рішення щодо Грузії", - зауважив він.

Натомість у Єврокомісії наголошують, що як ЄС, так і країни-кандидатки мають бути добре підготовлені, щоб процес вступу залишався заснованим на заслугах.

Рада ЄС за підсумками першого дня дводенного саміту оприлюднила висновок, у якому закликала Грузію просуватися вперед щодо невиконаних пріоритетних реформ, для проведення яких, на думку грузинської опозиції, владі бракує політичної волі.

За словами посла ЄС в Грузії Павла Герчинського, у країни все ще є час, щоб досягти такого прогресу, який забезпечить їй перехід на наступний етап - початок переговорів про вступ до ЄС.

У відповідь партія "Грузинська мрія" фактично висунула ультиматум Євросоюзу: якщо після парламентських виборів у жовтні 2024 року ЄС запропонує відкрити перемовини з іншою країною, а не з Грузією, це вважатиметься більш несправедливим рішенням, ніж те, коли Тбілісі отримав лише європейську перспективу, але не статус кандидата.

"Перехід до стадії переговорів опиниться під загрозою, якщо буде ухвалено суб'єктивне, несправедливе рішення й таке, що пригнічуватиме Грузію. Ми дуже добре пройдемо передвиборчу перевірку, у нас будуть демократичні вибори", - констатував лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе.