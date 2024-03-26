Гуманітарні організації охарактеризували медичну кризу в лікарнях Гази як "надзвичайно критичну"

Про це пише The Guardian.

Виїзна медична бригада повідомила про необроблені відкриті рани, відсутність їжі та основних медичних засобів, включаючи хірургічну марлю та матеріали для фіксації переломів.

Зазначається, що бригада екстреної медичної допомоги, організована трьома групами гуманітарної допомоги, протягом двох тижнів надавала медичну допомогу в Європейській лікарні біля Хан-Юніса та зазначила про ускладнення ситуації. Вони повідомили, що медичні працівники були змушені евакуюватись або не мали доступу до лікарні.

З початку року між ізраїльськими силами та палестинськими бойовиками в південному місті точаться запеклі бої. Попередження про жахливі медичні умови надійшло, коли Ізраїль вирішив припинити співпрацю із Агентством ООН з надання допомоги (Unrwa) у Газі.

Представник Ізраїлю Девід Менсер у своїй заяві зазначив, що "ми активно відмовляємося від співпраці з Unrwa, оскільки вони сприяють унеможливленню розв’язання конфлікту". Підкреслюється, що обмеження, накладені Ізраїлем, призвели до дефіциту основних медичних товарів.

Крім того, хірурги, які приїжджали, повідомляли про великі інфіковані відкриті рани у пацієнтів та брак їжі. Також фахівці розповідали, що близько 22 тисяч людей, які були переміщені з інших частин Гази, ховаються в коридорах та наметах у лікарні.