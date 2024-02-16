Ізраїльський спецназ здійснив рейд на найбільшу лікарню в Газі
15 лютого ізраїльські сили обстріляли лікарню Насера в Газі, убивши та поранивши "невизначену кількість людей", та здійснили рейд на найбільшу діючу лікарню в Газі
Про це повідомляє CNN.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що затримала низку підозрюваних під час рейду, який, за її словами, проводився на основі розвідданих, частково зібраних у звільнених заручників. Ізраїль заявив, що вважає, що тіла загиблих заручників утримуються в лікарні, проте ХАМАС заперечив ці звинувачення, заявивши, що їх угрупуванню "нема чого робити" в лікарні.
Ізраїльські сили обстріляли лікарню, убивши та поранивши "невизначену кількість людей", заявила агенство "Лікарів без кордонів" (MSF). Після нападу безвісти зник один із їхніх колег.
Співробітники MSF були змушені покинути лікарню через контрольно-пропускний пункт, встановлений ізраїльськими військовими, повідомило агентство, додавши, що там був затриманий один їхній співробітник.
Ізраїльський контрадмірал Даніель Хагарі сказав: "Терористи ХАМАСу, швидше за все, зараз ховаються за пораненими цивільними особами в лікарні Насер".
- У вівторок, 13 лютого, у Єгипті відбудуться зустрічі офіційних представників Ізраїлю та ХАМАС, на яких буде обговорена майбутня угода щодо тимчасово перемир'я та звільнення заручників у Газі.
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