Ізраїль та ХАМАС досягли прогресу в перемовинах щодо тимчасового перемир'я, - AP

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційних осіб, знайомих з процесом перемовин.

Зусилля з укладення угоди про тимчасове перемир'я та звільнення заручників за посередництва Катару, США та Єгипту наштовхуються на різко протилежні позиції ХАМАСу та Ізраїлю.

Високопоставлений єгипетський чиновник заявив, що посередники досягли "відносно значного" прогресу в переговорах між Ізраїлем і ХАМАС напередодні запланованої на вівторок зустрічі в Каїрі представників Катару, США та Ізраїлю. Згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, в Каїрі перебуває очільник Моссаду Давид Барнеа.

Єгипетський чиновник заявив, що зустріч буде зосереджена на "розробці остаточного проєкту" угоди про припинення вогню на шість тижнів, з гарантіями, що сторони продовжать переговори про постійне припинення вогню.

За словами західного дипломата в столиці Єгипту, зустріч у вівторок матиме вирішальне значення для подолання розбіжностей, що залишилися, щоб обидві сторони погодилися на шеститижневе перемир'я і розпочали переговори про остаточну угоду про припинення вогню.

Хоча чиновники не розкрили точних деталей майбутньої угоди, сторони обговорювали різні пропозиції протягом декількох тижнів.

Спочатку Ізраїль запропонував двомісячне припинення вогню, під час якого заручники будуть звільнені в обмін на звільнення палестинців, а лідерам ХАМАСу в Газі буде дозволено переїхати до інших країн.

Однак ХАМАС відкинув ці умови. Він виклав триетапний план, розрахований на 45 днів, згідно з яким заручники будуть звільнені поетапно, Ізраїль звільнить сотні ув'язнених палестинців, в тому числі високопоставлених бойовиків, і війна буде завершена з виведенням Ізраїлем своїх військ. Ізраїль, який прагне знищити ХАМАС до завершення війни, назвав це неприйнятним.