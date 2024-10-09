Honda відкликає близько 1,7 млн автівок через проблеми із системою кермування
Автомобільна компанія Honda у середу, 9 жовтня, заявила, що відкликає близько 1,7 млн американських автомобілів через проблеми з системою кермування на деяких моделях, що можуть збільшити ризик аварії
Про це пише Reuters.
Зазначається, що під відкликання підпадають деякі з відомих автомобілів японського автовиробника, такі як Civic Type R, Acura Integra і CR-V 2022-2025 років.
У компанії повідомили, що блок рульового редуктора міг бути виготовлений неправильно. Це може спричинити надмірне внутрішнє тертя і призвести до труднощів з керуванням.
Дилери безкоштовно замінять зношену зубчасту пружину і за необхідності перерозподілять або додадуть мастило.
- У червні компанія Volvo Car AB також відкликала близько 72 тисяч одиниць своєї нової флагманської моделі - повністю електричного електромобіля EX30 - через проблему з програмним забезпеченням.
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