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Головна Світ Honda відкликає близько 1,7 млн автівок через проблеми із системою кермування

Honda відкликає близько 1,7 млн автівок через проблеми із системою кермування

Світлана Кравченко
9 жовтня, 2024 середа
14:32
Світ Honda

Автомобільна компанія Honda у середу, 9 жовтня, заявила, що відкликає близько 1,7 млн американських автомобілів через проблеми з системою кермування на деяких моделях, що можуть збільшити ризик аварії

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що під відкликання підпадають деякі з відомих автомобілів японського автовиробника, такі як Civic Type R, Acura Integra і CR-V 2022-2025 років.

У компанії повідомили, що блок рульового редуктора міг бути виготовлений неправильно. Це може спричинити надмірне внутрішнє тертя і призвести до труднощів з керуванням.

Дилери безкоштовно замінять зношену зубчасту пружину і за необхідності перерозподілять або додадуть мастило.

  • У червні компанія Volvo Car AB також відкликала близько 72 тисяч одиниць своєї нової флагманської моделі - повністю електричного електромобіля EX30 - через проблему з програмним забезпеченням.
Теги:
транспорт
Технології
авто
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