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Volvo відкликає 72 тис. електромобілів через проблеми з програмним забезпеченням

10 червня, 2024 понедiлок
13:39
Технології Volvo

Компанія Volvo Car AB відкликає близько 72 тисяч одиниць своєї нової флагманської моделі - повністю електричного електромобіля EX30 - через проблему з програмним забезпеченням

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Як стверджують у виданні, після новини про помилку в роботі центрального екрану автомобіля, яка призводить до переходу спідометра в тестовий режим під час запуску двигуна, акції автовиробника впали на 3,5% на початку торгів у Стокгольмі. 

Однак, згідно із заявою, зробленою Volvo в понеділок, для усунення помилки необхідно оновити програмне забезпечення.

За словами представника компанії, відкликання не стосується жодної іншої моделі Volvo.

  • Компанія Volvo Car AB оголосила про перенесення виробництва електромобілів з Китаю до Бельгії.
Теги:
Світ
авто
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