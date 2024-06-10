Volvo відкликає 72 тис. електромобілів через проблеми з програмним забезпеченням
Компанія Volvo Car AB відкликає близько 72 тисяч одиниць своєї нової флагманської моделі - повністю електричного електромобіля EX30 - через проблему з програмним забезпеченням
Про це повідомляє Bloomberg.
Як стверджують у виданні, після новини про помилку в роботі центрального екрану автомобіля, яка призводить до переходу спідометра в тестовий режим під час запуску двигуна, акції автовиробника впали на 3,5% на початку торгів у Стокгольмі.
Однак, згідно із заявою, зробленою Volvo в понеділок, для усунення помилки необхідно оновити програмне забезпечення.
За словами представника компанії, відкликання не стосується жодної іншої моделі Volvo.
- Компанія Volvo Car AB оголосила про перенесення виробництва електромобілів з Китаю до Бельгії.
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