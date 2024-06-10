Volvo відкликає 72 тис. електромобілів через проблеми з програмним забезпеченням

Про це повідомляє Bloomberg.

Як стверджують у виданні, після новини про помилку в роботі центрального екрану автомобіля, яка призводить до переходу спідометра в тестовий режим під час запуску двигуна, акції автовиробника впали на 3,5% на початку торгів у Стокгольмі.

Однак, згідно із заявою, зробленою Volvo в понеділок, для усунення помилки необхідно оновити програмне забезпечення.

За словами представника компанії, відкликання не стосується жодної іншої моделі Volvo.