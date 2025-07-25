Ілон Маск у 2022 році наказав вимкнути Starlink над Херсонщиною під час контрнаступу ЗСУ, - Reuters
У 2022 році під час контрнаступу ЗСУ Starlink вимкнули над частиною України, зокрема в Херсонській області, за вказівкою Ілона Маска. За словами експрацівника Білого дому, він міг зробити це через побоювання ескалації з боку РФ
Про це пише Reuters.
За словами трьох джерел агентства, восени 2022 року Маск наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX зменшити покриття Starlink над частиною України, зокрема над Херсоном, який тоді був окупований.
Так, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink.
Українські військові згадували: через це вони зазнавали невдачі на лінії фронту та не змогли оточити потрібні позиції росіян.
"Наказ Маска, про який раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли мільярдер активно відключає покриття Starlink на полі бою під час конфлікту. Рішення шокувало деяких співробітників Starlink і значно змінило лінію фронту бойових дій, що дозволило Маску "взяти результат війни у свої руки", сказав інший із трьох людей", – зауважує Reuters.
Згодом Маск коментував у Х відключення Starlink в Україні 2022 року словами "ми б ніколи не зробили такого".
Чому Маск міг відключити Starlink
Три співрозмовники, що знайомі з наказом Маска про термінали, вважають, що рішення мільярдера, імовірно, спровокували українські успіхи на фронті, які могли потягнути "ядерну відплату з боку Росії".
Експрацівник Білого дому натомість розповів Reuters: тоді деякі високопоставлені чиновники США поділяли занепокоєння Маска, що РФ ескалує війну.
- Увечері четверга, 24 липня, зафіксували збій у роботі сервісу супутникового зв'язку Starlink по всьому світу. Термінали припинили роботу й по лінії фронту. Станом на ранок 25 липня роботу мережі повністю відновлено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.72Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе