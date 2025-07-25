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Ілон Маск у 2022 році наказав вимкнути Starlink над Херсонщиною під час контрнаступу ЗСУ, - Reuters

Дар'я Куркіна
25 липня, 2025 п'ятниця
16:30
Світ Ілон Маск

У 2022 році під час контрнаступу ЗСУ Starlink вимкнули над частиною України, зокрема в Херсонській області, за вказівкою Ілона Маска. За словами експрацівника Білого дому, він міг зробити це через побоювання ескалації з боку РФ

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Про це пише Reuters.

За словами трьох джерел агентства, восени 2022 року Маск наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX зменшити покриття Starlink над частиною України, зокрема над Херсоном, який тоді був окупований.

Так, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink.

Українські військові згадували: через це вони зазнавали невдачі на лінії фронту та не змогли оточити потрібні позиції росіян.

"Наказ Маска, про який раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли мільярдер активно відключає покриття Starlink на полі бою під час конфлікту. Рішення шокувало деяких співробітників Starlink і значно змінило лінію фронту бойових дій, що дозволило Маску "взяти результат війни у свої руки", сказав інший із трьох людей", – зауважує Reuters.

Згодом Маск коментував у Х відключення Starlink в Україні 2022 року словами "ми б ніколи не зробили такого".

Чому Маск міг відключити Starlink

Три співрозмовники, що знайомі з наказом Маска про термінали, вважають, що рішення мільярдера, імовірно, спровокували українські успіхи на фронті, які могли потягнути "ядерну відплату з боку Росії". 

Експрацівник Білого дому натомість розповів Reuters: тоді деякі високопоставлені чиновники США поділяли занепокоєння Маска, що РФ ескалує війну. 

  • Увечері четверга, 24 липня, зафіксували збій у роботі сервісу супутникового зв'язку Starlink по всьому світу. Термінали припинили роботу й по лінії фронту. Станом на ранок 25 липня роботу мережі повністю відновлено.
Теги:
Новини
Росія
військові
Технології
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Війна з Росією
Ілон Маск
Starlink
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